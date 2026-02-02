Principală  —  Ştiri  —  Comunicate de presă   —   O fetiță de 9 ani…

O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Polițiștii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile necesare pentru identificarea și localizarea bărbatului”

Poliția anunță că a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, care vizează o minoră de 9 ani, presupus expusă unor acțiuni cu caracter sexual.

„Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei.  Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului”, a informat Inspectoratul General al Poliției.

Oamenii legii precizează că, având în vedere faptul că prioritatea o constituie protejarea minorei și a familiei acesteia, la această etapă se limitează la furnizarea altor detalii.

