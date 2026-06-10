O femeie din Ungheni a pierdut peste 436 de mii de lei într-o fraudă online. Doi tineri din stânga Nistrului, reținuți

Două persoane, de 18 și 26 de ani, originare din stânga Nistrului, au fost reținute de polițiștii din Ungheni, fiind suspectate că au avut rolul de „curieri” într-o schemă de escrocherie cu investiții online, anunță miercuri, 10 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit anchetei, în luna mai 2026, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost determinată, prin manipulare și abuz de încredere, să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute, sub pretextul unor investiții pe o platformă online. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436 620 de lei. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie.

În urma acțiunilor comune ale polițiștilor din Ungheni, Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și IP Anenii Noi, au fost identificați și reținuți cei doi suspecți, care ar fi ridicat banii de la victimă pe 26 mai 2026, în municipiul Ungheni.

În timpul perchezițiilor, asupra acestora au fost depistați și ridicați 13400 de lei, patru telefoane mobile, carduri bancare și un automobil marca Honda.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în schemă.