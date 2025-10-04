O deputată, obligată de instanță să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral ministrei sănătății: „Banii merg către doi copilași orfani pe care îi crește o doamnă în vârstă”

Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i plătească Alei Nemerenco un prejudiciu moral de 20 mii de lei și să-i restituie toate cheltuielile de judecată. Procesul de judecată a durat cinci ani, anunță ministra sănătății.

Potrivit Alei Nemerenco, atacurile asupra sa au început în 2021, când era consilieră la Președinție.

„Au ținut lanț zi de zi – conferințe de presă ale deputaților socialiști, flash-moburi ale gărzii tinere a PSRM cu placate cu «Врач убийца» de îmi părea ca sunt în anii ‘37, articole denigratoare a unui tip care recent e băgat la răcoare și multe altele. I-am acționat în judecată”, se arată în postarea ministrei.

Deși Curtea Supremă de Justiție i-a dat dreptate ministrei, deputata a depus un recurs. Pe 1 octombrie a răsunat sentința irevocabilă a Curții Supreme de Justiție cu referire la recursul deputatei socialiste.

Astfel, Alla Darovannaia este obligată să:

„să dezmintă informațiile răspândite într-o conferință de presă similară organizată la parlament;

să șteargă toată postările publicate cu scop de defăimare de pe pagina sa de FB și să publice dezmințirile de rigoare;

să plătească 20 mii de lei prejudiciu moral și să restituie toate cheltuielile de judecată”, potrivit Alei Nemerenco.

Ministra susține că va folosi banii în scop caritabil.

„Cei 20 mii lei merg către doi copilași orfani pe care îi crește o doamnă în vârstă cu suflet mare – sper să îi vizitez personal cât mai curând. Au fost patru, dar doi deja au crescut și plecat în lume”, mai declară Nemerenco.

În 2021, deputata socialistă, Alla Darovannaia o acuza pe Ala Nemerenco că ar fi obținut diplomă de master în mod ilegal.

ZdG a contactat-o pe Darovannaia pentru o reacție, dar aceasta nu a oferit un răspuns până la publicarea știrei.