O delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii se află într-o vizită de documentare în R. Moldova. Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu delegația. Și vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a avut o întâlnire cu delegația Camerei Reprezentanților a Congresului SUA. La final, delegația a participat la un tur ghidat al sălii de ședințe plenare, unde au fost prezentate modul de desfășurare a activității deputaților.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile au vizat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cu accent pe riscurile de interferență externă din partea Federației Ruse prin campanii de dezinformare, proteste finanțate și corupție electorală.

Mihai Popșoi a prezentat, de asemenea, progresele înregistrate de țara noastră pe dimensiunea aderării la Uniunea Europeană și a subliniat impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra R. Moldova.

„Totodată, părțile au avut un schimb de opinii despre sprijinul constant al Statelor Unite pentru consolidarea rezilienței economice și energetice a Republicii Moldova, precum și asistența oferită în gestionarea provocărilor din domeniul securității, apărării și securității cibernetice”, se arată în comunicatul MAE.

Ministrul Mihai Popșoi subliniat importanța dialogului constant cu reprezentanții Congresului SUA, care contribuie la consolidarea relațiilor moldo-americane și la sprijinirea parcursului european al R. Moldova.

Delegația Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul R. Moldova

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a avut o întrevedere cu delegația Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, care s-a aflat în vizită de informare la Parlamentul R. Moldova. Delegația a fost condusă de Mike Platt, director al secretariatului Comisiei pentru Administrarea Camerei Reprezentanților.

„Dialogul s-a axat pe teme de actualitate pentru R. Moldova, inclusiv organizarea și integritatea alegerilor parlamentare, prevenirea interferențelor străine, procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și cooperarea în domeniul securității și apărării”, potrivit comunicatului emis de Parlament.

Membrii delegației din SUA s-au întâlnit și cu Secretarul General al Parlamentului, Igor Talmazan, împreună cu un grup de funcționari ai instituției parlamentare. Discuțiile au vizat subiecte legate de organizarea și desfășurarea procesului legislativ, modul de implicare a funcționarilor în acordarea suportului deputaților, inclusiv aspecte tehnice, cooperarea cu societatea civilă, transparența decizională etc.

La final, delegația a participat la un tur ghidat al sălii de ședințe plenare, unde au fost prezentate modul de desfășurare a activității deputaților și măsurile întreprinse pentru modernizarea instituției.