Numiri la Guvern. Marcela Nistor a fost desemnată secretară de stat la Ministerul Culturii

Noi numiri în funcții au fost aprobate în ședința de miercuri, 14 ianuarie, de cabinetul de miniștri. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii au noi secretari de stat.

Astfel, Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la MDED. Potrivit ministrului Eugeniu Osmochescu, acesta revine din Irlanda, fiind angajat în cadrul unui departament al Ministerului Sănătății din Irlanda.

În această funcție, va fi responsabil de domeniul: Dezvoltarea industrială, atragerea investițiilor și administrarea proprietății publice.

„Acesta este absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova, dar și a Universității din Stockholm. Oleg Bivol este un profesionist cu experiență vastă în domeniul financiar, guvernanță corporativă și management strategic, atât în R. Moldova, cât și în Irlanda, cu expertiză solidă în raportare financiară, leadership instituțional și dezvoltarea organizațiilor publice și private”, a declarat ministrul.

Sursa: Oleg Bivol / Facebook

Gheorghe Ambrozie a fost numit, prin detașare, în funcția de director-adjunct al Agenției Naționale Transport Auto.

Potrivit secretarei generale a MIDR, Angela Țurcanu, acesta este absolvent al Universității Tehnice, facultatea Transport Auto, deținând titlul de master în Transport Auto, totodată este licențiat în drept, de asemenea, deține diploma de master în dezvoltare durabilă internațională obținută în SUA, în prezent este doctorand la UTM.

În perioada 2009 – 2017, a activat în cadrul Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor, iar din 2018 până în prezent activează în calitate de consultant principal în Comisia economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului.

Totodată, Radu Voiticovschi a fost numit, prin detașare, în aceeași funcție. Acesta a absolvit UTM, Facultatea Inginerie și Management în Transport, precum și Facultatea de Drept de la ASEM și master în managementul și exploatarea transporturilor.

Începând cu anul 2022, acesta activează ca șef-adjunct al Direcției Politicii în domeniul întreținerii drumului din cadrul Ministerului.

Sursa: MIDR

Elena Grumeza a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Finanțelor, care va fi responsabilă de transformarea digitală a Ministerului și instituțiilor subordonate

Potrivit ministrului, Andrian Graviliță, aceasta are o experiență vastă în domeniul de consultanță la Banca Națională, la Banca Mondială și în Guvern.

Sursa: linkedin.com

Fosta deputată, Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretară de stat la Ministerul Culturii. Aceasta va fi responsabilă pe domeniul artei și industriei creative.

Nistor este absolventa Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Potrivit Ministerului, în perioada 2021–2025, a exercitat mandatul de deputată în Parlament, „timp în care a inițiat și promovat proiecte legislative relevante pentru dezvoltarea sectorului cultural și educațional. Printre acestea se numără politici de sprijin pentru artiști și tineri profesioniști, măsuri dedicate învățământului artistic, precum și programul «Voucher cultural»”.

Sursa: Marcela Nistor / Facebook

De asemenea, Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, iar Ion Buzinschi a fost numit șef-adjunct al aceluiași oficiu.