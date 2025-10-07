Novaya Gazeta Europa: Un administrator cu drepturi depline sub forma unui stat. Ce este în neregulă cu botul Telegram al Roskomnadzor din Rusia

Agenția guvernamentală rusă care în ultimii ani s-a remarcat prin cenzurarea internetului în Federația Rusă, Roskomnadzor, a anunțat proprietarii de canale Telegram despre necesitatea lansării unui bot special pentru a confirma înregistrarea canalului. Roskomnadzor a subliniat că „nu există nicio altă procedură pentru confirmarea proprietății canalului pe această rețea socială” și a avertizat că omiterea acestui pas ar constitui un „semn formal de refuz”, obligând utilizatorul să se reînregistreze, scrie Novaya Gazeta Europa.

Acest bot permite proprietarilor de canale înregistrați în registrul bloggerilor Roskomnadzor să obțină o evaluare a canalului. Roskomnadzor susține, de asemenea, că botul este singura modalitate de a verifica drepturile proprietarului unei pagini, deoarece este singura modalitate de a atribui o evaluare „A+” unui canal.

Meduza subliniază că principalele canale oficiale Telegram, precum cele ale lui Dmitri Medvedev și ale Roskomnadzor, nu au ratingul „A+”. În schimb, descrierile lor conțin un link către site-ul „Gosuslugi”. Acest lucru sugerează că nici Medvedev, nici agenția nu au folosit un bot și subliniază că, conform legii, responsabilitatea pentru acordarea ratingului „A+” nu revine bloggerilor, ci rețelei de socializare în sine, dacă audiența canalului depășește 10 mii de abonați.

Cui aparține botul?

Inițial, în aprilie, deputatul Dumei de Stat, Anton Gorelkin, vicepreședintele Comisiei pentru Politica Informațională, Tehnologia Informației și Comunicații, a anunțat lansarea botului de verificare.

La acea vreme, Novaya Gazeta Evropa a subliniat că proprietarul botului era necunoscut. Mikhail Klimarev, directorul Societății de Apărare a Internetului din Rusia, a confirmat într-un comentariu pentru Insider că botul „după toate indiciile” este neoficial: „Știu că a fost dezvoltat de deputatul Dumei de Stat, Gorelkin, dar nu personal, de persoane asociate cu acesta”, a spus Klimarev.

Proiectul pentru drepturile omului „Primul Departament” a menționat că funcționalitatea botului este tipică verificării de către terți: Telegram, pe lângă propria verificare oficială, permite serviciilor externe să atribuie insigne de autentificare personalizate profilurilor, boților și canalelor.

„Botul este capabil să șteargă tot conținutul canalului, să elimine abonați”

Într-o postare pe Telegram din 3 octombrie, Roskomnadzor a susținut că botul „aparține rețelei sociale Telegram și a fost creat în scopul aplicării legislației ruse”.

Roskomnadzor specifică faptul că, atunci când adaugă un bot ca administrator, acesta trebuie doar să i se acorde drepturile de a „edita profilul canalului” și de a „adăuga abonați”. Agenția rusă afirmă că botul nu va putea „să elimine drepturile proprietarului, ale altor administratori sau să șteargă canalul”.

Mihail Klimaryov, directorul Societății pentru Protecția Internetului, avertizează că botul Roskomnadzor obține efectiv acces administrativ la canal și, potrivit acestuia, poate transmite informații despre abonați către agenția rusă.

Expertul subliniază, de asemenea, că botul este capabil să șteargă tot conținutul canalului, să elimine abonați (pentru canalele mari, această operațiune poate dura câteva ore), să îi adauge și să publice materiale în numele canalului.