Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”

Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, susține că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, relatează BBC, preluat de digi24.ro.

În timpul unei întâlniri cu veterani ai războiului din Ucraina, președintele Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat o nouă armă. „Nu există nimic asemănător”, a spus liderul rus despre Poseidon, o dronă subacvatică cu propulsie nucleară și capacitate nucleară, care poate fi lansată ca o torpilă și despre care un deputat rus de rang înalt a spus că ar putea „scoate din funcțiune state întregi”. Când a fost prezentată pentru prima dată în 2018, mass-media rusă a afirmat că Poseidon ar putea atinge o viteză de 200 km/h și ar putea călători pe o „rută în continuă schimbare”, ceea ce ar face imposibilă interceptarea sa.

Declarația lui Putin a venit la doar câteva zile după anunțul că Moscova a efectuat un test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”, cu rază de acțiune nelimitată. Este „un produs unic, fără egal în lume”, a spus Putin despre Burevestnik, menționând că racheta este atât de nouă „încât nu a identificat la ce clasă de arme aparține”. Nu este neobișnuit ca Rusia să testeze și să etaleze arme, dar în ciuda naturii zgomotoase a anunțurilor rusești, valoarea lor militară este ambiguă. „Sunt practic arme apocaliptice – prea puternice pentru a fi folosite, cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, a declarat pentru BBC Mark Galeotti, analist principal în probleme rusești. Atât Poseidon, cât și Burevestnik sunt arme de ripostă, de a doua lovitură, și nici măcar cei mai înverșunați propagandiști ai Kremlinului nu sugerează că cineva se pregătește să lanseze atacuri asupra Rusiei, a adăugat Galeotti.

Arme „invincibile”, dar inutile?

Totodată, nu este clar dacă armele sunt într-adevăr viabile. În 2019, cinci ingineri nucleari ruși au murit într-o explozie a unui motor de rachetă, despre care unii experți ruși și occidentali au spus că ar avea legătură cu Burevestnik. Doi ani mai târziu, Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS), un think tank cu sediul la Londra, specializat în conflicte și securitate globală,a remarcat că Rusia se confruntă cu „provocări tehnice considerabile” în asigurarea „performanței fiabile a unității de propulsie nucleară” a rachetei, notează BBC. Nici Poseidon, nici Burevestnik nu erau complet noi, ambele fuseseră prezentate lumii pentru prima dată în 2018, ca parte a unei noi serii de arme pe care Putin le-a numit „invincibile”. După câteva luni tumultoase de încercări din partea lui Donald Trump de a aduce Rusia și Ucraina la masa negocierilor, președintele american pare că face un pas în spate în eforturile sale de a pune capăt războiului. Săptămâna trecută, Casa Albă a anulat summitul dintre Trump și Putin, aparent după ce secretarul de stat american Marco Rubio a realizat că diferențele dintre pozițiile Moscovei și Washingtonului erau prea mari pentru ca o întâlnire la nivel înalt să poată avea rezultate semnificative. Nu numai că nu se prevede nicio altă rundă de negocieri, dar, la scurt timp după anularea întâlnirii, Trump a impus sancțiuni asupra a doi dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, ca pedeapsă pentru eșecul Moscovei de a ajunge la un acord de pace în Ucraina. Deși relația sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fie în continuare tensionată, Trump este din ce în ce mai iritat de intransigența Moscovei. În această situație, Putin ar putea să încerce să-i atragă atenția lui Trump, spune Galeotti. „În fața atitudinii schimbătoare a lui Trump, care uneori susține Ucraina, alteori simpatizează cu Rusia, iată un element în care Moscova are cărți mai bune decât Kievul. Deci, în acest context, [testele armelor reușite] au mai mult scopul de a-l face să creadă că Rusia este într-adevăr puternică,” a argumentat el.

Semnal de slăbiciune

Un alt indiciu ar putea veni de pe câmpul de luptă din Ucraina. La trei ani și jumătate după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a vecinului său, trupele sale continuă să lupte cu prețul unor pierderi umane și resurse enorme, fără ca o victorie decisivă să fie probabilă în viitorul apropiat. „Ne apropiem de sfârșitul sezonului de luptă de vară în Ucraina și lucrurile nu au mers foarte bine pentru ruși”, a declarat David Heathcote, șeful serviciilor de informații la McKenzie Intelligence Services. Anunțurile despre Burevestnik și Poseidon ar trebui considerate o reflectare a slăbiciunii forțelor lor convenționale, a declarat Heathcote pentru BBC. Rusia nu face parte oficial din nicio alianță militară care ar putea servi ca factor de descurajare în cazul în care se află în defensivă, iar armata sa este blocată și sub presiune în Ucraina. Iar în aceste cazuri, spune Heathcote, „rușii reacționează întotdeauna cu amenințări inutile și exagerate”. Decizia Moscovei de a anunța public testele Burevestnik și Poseidon a avut deja efectul tangibil de a-l provoca pe Trump să ordone armatei sale să reia testele cu arme nucleare. Trump a justificat această măsură ca fiind o modalitate de a ține pasul cu alte țări, precum Rusia și China. „ Având în vedere că și alte țări efectuează teste, consider că este normal să facem și noi același lucru”, a declarat Trump, deși este probabil ca SUA să aibă nevoie de câteva luni pentru a relua testele nucleare după o pauză de 33 de ani. Reacția Kremlinului la declarația lui Trump nu a întârziat să apară. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a pus la îndoială faptul că președintele american a fost informat corect. Testele rusești „nu pot fi interpretate în niciun fel ca teste nucleare”, a declarat Peskov. Trump nu a dat detalii despre tipul de teste pe care dorește să le reia SUA. Christopher Egerton, de la Institutul pentru Studii Strategice (IIS), a afirmat că este probabil ca decizia lui Trump să fie o reacție directă la testul rus al rachetei Burevestnik și că SUA ar putea planifica efectuarea unor teste de zbor similare cu rachete balistice intercontinentale americane.