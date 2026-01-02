Noi detalii de la MAE pe cazul tânărului moldovean, găsit mort în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că tânărul în vârstă de 25 de ani, găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului 2025, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției, era cetățean al R. Moldova. Potrivit instituției, acesta locuia în apropiere de locul unde a fost identificat corpul său neînsuflețit.

„Potrivit informațiilor preliminare comunicate de către autoritățile italiene, persoana locuia în proximitatea zonei unde a fost depistat corpul neînsuflețit. Acesta a fost găsit de către o persoană, iar la fața locului nu au fost identificate arme. De asemenea, nu au fost observate alte leziuni vizibile pe corp, cu excepția celei din zona capului”, au comunicat responsabilii de la MAE.

Ministerul a confirmat și faptul că autoritățile italiene, care desfășoară investigațiile de rigoare, iau în calcul ipoteza unei fapte cu caracter penal. Informații detaliate urmează a fi comunicate ulterior Consulatului General al Republicii Moldova la Padova.

„Consulatul General menține legătura cu autoritățile italiene și cu familia persoanei decedate. Potrivit rudelor apropiate, corpul neînsuflețit urmează a fi înhumat pe teritoriul Republicii Italiene”, a precizat MAE.

Un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului 2025, întins pe partea dreaptă, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 13:00 de un trecător, pe teritoriul comunei Mira, la mai puțin de doi kilometri de campingul Fusina din Marghera, scrie Corriere del Veneto.

Potrivit publicației, victima avea o rană gravă la tâmplă. Inițial, primele verificări au indicat posibilitatea unei împușcături, însă lipsa armei și evaluările ulterioare fac mai probabilă ipoteza unei lovituri cu un obiect.

Corpul neînsuflețit a fost găsit lângă un canal de scurgere, accesibil de pe un drum asfaltat secundar, în zona Malcontenta. Ancheta ia în calcul și varianta ca victima să fi fost ucisă în altă parte și transportată ulterior în câmp. Potrivit primelor estimări, decesul ar fi survenit cu cel mult o zi înainte de descoperirea cadavrului. După cum a scris publicația, cazul este investigat oficial ca omor.

Potrivit anchetatorilor, tânărul se afla legal în Italia, avea rude în țară, dar locuia singur de mai mulți ani în zona Veneției.

Deși a reieșit că tânărul ar fi fost un consumator ocazional de substanțe interzise, acesta nu avea antecedente penale, iar legătura dintre crimă și eventuale conflicte legate de droguri rămâne, deocamdată, neconfirmată.