Noi arestări în cazul jafului de la Luvru, dar încă nici urmă de bijuteriile furate
Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu furtul bijuteriilor regale ale Franței de la muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris joi, 30 octombrie. Astfel, numărul total al arestărilor în urma jafului uluitor ajunge la șapte, scrie CNN.
Dintre cei cinci noi suspecți, unul se crede că a făcut parte din banda de patru bărbați care a comis jaful, a declarat Laure Beccuau, procurorul, pentru radioul francez RTL.
Aceasta înseamnă că, în urma unei vânători de oameni care a durat 11 zile, poliția a reținut acum trei dintre cei patru bărbați pe care îi consideră că au participat direct la jaf, deghizându-se în muncitori de construcții pentru a fura artefacte din perioada napoleonică.
Beccuau a spus că ancheta nu a descoperit încă niciunul dintre obiectele furate, estimate la o valoare de peste 100 de milioane de dolari. Experții spun că bijuteriile – printre care un colier din smaralde cu mai mult de 1000 de diamante, oferit de Napoleon soției sale a doua – vor fi probabil desfăcute pentru a fi valorificate materialele lor prețioase.
Cele mai recente arestări au avut loc miercuri seara la Paris și în regiunea înconjurătoare, inclusiv în departamentul Seine-Saint-Denis.
Primii doi suspecți au fost arestați weekendul trecut, chiar în momentul în care unul dintre ei încerca să fugă în Algeria de pe aeroportul Charles de Gaulle, lângă Paris.