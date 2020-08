Noi acuzații grave de la Eugeniu Nichiforciuc în adresa lui Pavel Filip: A cerut și primit 12 milioane de lei cash de la Vladimir Plahotniuc pentru alegerile locale

Noi acuzații grave din partea fostului deputat PDM, Eugeniu Nichiforciuc în adresa liderului formațiunii democrate, Pavel Filip. Nichiforciuc îl acuză de faptul că a distrus Partidul Democrat și că a participat la mai multe scheme dubioase. În același timp, spune Nichiforciuc, Pavel Filip ar fi cerut și primit 12 milioane de lei cash de la Vladimir Plahotniuc pentru alegerile locale din 2019 și dă de înțeles că nimeni din partid nu a văzut acei bani.

În cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA, Eugeniu Nichiforciuc spune că din cauza lui Pavel Filip, ratingul PDM a ajuns sub 3 procente și că aflarea sa în fruntea formațiunii este motivul principal pentru care au plecat deputații democrați.

„Dacă din partid pleca Filip, fracțiunea PD ar fi avut 29 de deputați și astăzi. Unica problema a partidului este Pavel Filip, care nu a știut să țină echipa, să stopeze plecarea masivă a deputaților, membri de rând sau primari”, a declarat deputatul.

Eugeniu Nichiforciuc spune că divirgențele sale cu Pavel Filip au început din momentul în care urma a fi ales un nou președinte al formațiunii după plecarea din țară a lui Vladimir Plahotniuc.

„Neînțelegerile au mers chiar din prima zi când a spus că a coordonat cu Vladimir Plahotniuc că el trebuie să fie președinte și să fie unicul candidat. Eu am spus că la acea etapă, PD nu are un lider puternic din rândurile sale care să fie la nivel cu Marian Lupu sau Vladimir Plahotniuc, de aceea am propus 3 co-președinți – Candu, Diacov și Filip. A fost o propunere adecvată și dacă ne mențineam așa, eram altfel și ca fracțiune, și ca influență politică și în teritoriu și rezultatele erau altele”, a mai spus Nichiforciuc.

Fostul deputat PDM spune că Pavel Filip ar fi fost de cel puțin 2 ori în SUA unde s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc și, potrivit unor surse de-ale sale, scopul întâlnirilor erau solicitările lui Filip de a finanța partidul.

„Mi s-a transmis că Pavel Filip, pe lângă faptul că își negocia funcția, cerea și finanțare pentru locale. Suma a constituit 12 milioane de lei pentru alegerile locale din 20 noiembri. El a primit de la Plahotniuc 12 milioane de lei cash. 6 milioane le-a primit la începutul campaniei și le-a primit când a fost prima dată, apoi a mai cerut 6 milioane. Înainte de asta, a prezentat și un raport. În Miami nu a ajuns raportul cu hulubul și a plecat în format electronic, asta lasă urme și sper că vor publica aceste rapoarte ale lui Filip catre Plahotniuc”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc.



Deputatul de Florești spune că a decis să divulge această informație pentru membrii de partid: câți bani au primit, de unde menționând că nu a văzut în contul electoral sa fie reflectaț acești bani.

„Știu cert că atunci cand dl Plahotniuc era șef, toți dădeau din cap și erau de acord cu el. Azi când aud declarații că se curăță, de cine se curăță? Plahotniuc când era plecat, erau 30 de deputați. Acum sunt 11. Din curățarea declarată, cine a avut de câștigat? Vasile Bîtcă, Ruxanda Glavan, Elena Bacalu sunt colegi care au muncit și adus rezultate mai bune decât cei care au rpmas. Unica persană de care trebuie să se curățe partidul este tocmai Pavel Filip”, a mai opinat legislatorul.

Nichiforciuc a vorbit și despre privatizarea cantinei Guvernului, a unui etaj de la Casa Presei și cel puțin 5 terenuri din capitală care ar fi fost privatizare fraudulos de oameni din anturajul lui Pavel Filip. Banii pentru privatizare sunt din Moldova, însă versiunea celor cre au privatizat aceste bunuri este că ar fi fost aduși din România. Nichiforciuc spune că sunt doar declarații la autoritățile vamale moldovenești, nu și la cele din România, iar pe acest caz a fost deschisă o cauză penală de autoritățile de la București.

„Trebuie să răspundă din ce bani, din banii care au fost aduș? Sunt și alte terenuri care au apartinut Guvernului și au fost restitute statului. Suma introdusă este mare ori 500 000 de euro, ori 1 500 000, dar nu mai puțin”, a adăugat Nichiforciuc.

Fostul deputat PDM spune că-și dorește revenirea în fprmațiune, va continua să susțină actuala guvernare, însă în numele celor 3 deputați independenți, va cere ca „anumite chestii să fie revăzute” și va cere ca numirile să nu mai fie făcute pe criteriile de „băiat bun” ca în cazul ministrului Economiei, care ar fi rudă prin alianță cu copiii liderului PDM.

Pavel Filip nu a comentat până astăzi declarațiile lui Nichiforciuc. Am încercat să-l contactăm, i-am lăsat și un mesaj, însă liderul PD nu a răspuns. Nici consiliera sa, Stela Nistor nu a răspuns la telefon.

Săptămâna trecută, Biroul Executiv al PDM a decis excluderea din rândurile sale a deputaților Eugeniu Nichiforciuc și Vladimir Andronachi pentru că „cei doi demult nu mai iau parte la ședințele fracțiunii PDM în Parlament și nici la acțiunile Partidului Democrat”.