Nicușor Dan îl desemnează premier pe Eugen Tomac: „Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent”

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iuniem, că îl desemnează candidat la funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, transmite HotNews.ro.

Nicușor Dan a argumentat că Tomac e independent și, în plus, „e o persoană cu experiența politică de a discuta cu fiecare partid, pentru consens”.

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul în poziția de prim-ministru. În mai 2025, românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. A doua temere, una economică. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național, 4 partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni menționate, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune, iar situația financiară a României este mai bună. Numai că în timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național. S-a ajuns să pară că o parte din societate este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României, ca stat. S-a ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, asta e democrația, oamenii dezbat și își fac o opinie despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Acum e mai important să vedem viitorul. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament. Direcția dorită de români este direcția pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, finalizarea cât mai bună a PNRR și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului. Românii își doresc digitalizare și limitarea corupției. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partide. Eugen Tomac are experiența și valorile”, a declarat președintele român.

Totodată, Tomac a declarat că pentru el este „o onoare și o responsabilitate această desemnare”.

„Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune țării o echipă profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dvs, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației noastre transatlantice, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate”, a susținut Tomac.

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Constituția României spune că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.

Tot Constituția prevede că „la cel mult 10 zile de la desemnare, are loc votul în Parlament”, adică votul de încredere la care premierul desemnat trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat Guvernul pe care îl propune.

România e fără Guvern cu puteri depline de o lună

România nu are de o lună un guvern cu puteri depline, după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiunea de cenzură PSD – AUR, pe 5 mai.

În această perioadă de la demiterea premierului Bolojan, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului Executiv.

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca fiind varianta favorită a șefului statului, fără să fie clar cum ar putea fi obținută majoritatea necesară pentru instalarea Guvernului.