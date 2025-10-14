Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata Estoniei

Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 14 octombrie, cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata Estoniei pe A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în direct de postul public de televiziune Moldova 1, se arată în comunicatul de presă emis de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).

Partida din această seară va fi arbitrată de Igor Pajač din Croația. El va fi ajutat de către conaționalii săi Bojan Zobenica și Ivan Mihalj, iar Dario Bel va fi arbitru de rezervă. Arbitrul VAR desemnat pentru meci este Mario Zebec din Croația, iar asistentul său, AVAR, este conaționalul Fran Jović.

Meciul cu Estonia va fi al 299-lea pentru Naționala Moldovei. Reprezentativa noastră a înregistrat până acum 60 victorii, 68 egalități și 170 înfrângeri. Golaveraj: 241-511.

Moldova și Estonia au jucat până acum 6 meciuri directe la nivel de selecționate. Bilanț: 1 victorii, 1 remiză și 4 înfrângeri. Golaveraj: 3-6 pentru Estonia. Vedeți mai jos statistica celor 6 partide.

20.08.1998 Estonia – MOLDOVA 0-1 / Meci amical

25.04.2001 MOLDOVA – Estonia 0-0 / Meci amical

21.08.2002 Estonia – MOLDOVA 1-0 / Meci amical

18.02.2004 Estonia – MOLDOVA 1-0 / Meci amical

18.11.2008 Estonia – MOLDOVA 1-0 / Meci amical

25.03.2025 MOLDOVA – Estonia 2-3 / Preliminarii CM 2026

Selecționata noastră a fost repartizată în Grupa I, alături de reprezentativele din Italia, Norvegia, Israel și Estonia. Naționala noastră va disputa un total de 8 meciuri, 4 acasă și 4 în deplasare.

FMF precizează că faza grupelor de calificare UEFA se va desfășura între martie și noiembrie 2025, păstrând un format familiar: 12 grupe a câte patru sau cinci echipe. Câștigătoarele grupelor își vor asigura direct calificarea la acest eveniment de mare amploare. Cele patru locuri rămase vor fi disputate în martie 2026, în cadrul unui play-off UEFA cu 16 echipe. Acesta va include cele 12 echipe clasate pe locurile secunde în faza grupelor, precum și cei patru câștigători ai grupelor UEFA Nations League 2024-2025, cel mai bine clasați, care nu s-au calificat direct la Cupa Mondială FIFA 2026 și nici nu au obținut accesul în play-off prin poziția lor de campioni de grupă.

Turneul final al Campionatului Mondial este programat să se desfășoare între 11 iunie și 19 iulie 2026, în Canada, Mexic și Statele Unite.