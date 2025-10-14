Naționala de fotbal a Moldovei, remiză cu Estonia în al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026

Naționala de fotbal a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea din Estonia, în cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn.

Estonienii au deschis scorul rapid, prin Mattias Kait, în minutul 12, însă tricolorii au restabilit egalitatea în repriza secundă, grație golului marcat de Ștefan Bodișteanu în minutul 64.

Partida din această seară a fost arbitrată de Igor Pajač din Croația, fiind ajutat de către conaționalii săi Bojan Zobenica și Ivan Mihalj, iar Dario Bel a fost arbitru de rezervă. Meciul cu Estonia este al 299-lea pentru Naționala Moldovei. Reprezentativa noastră a înregistrat până acum 60 victorii, 68 egalități și 170 înfrângeri. Golaveraj: 241-511, conform unui comunicat emis anterior de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).

Turneul final al Campionatului Mondial este programat să se desfășoare între 11 iunie și 19 iulie 2026, în Canada, Mexic și Statele Unite.