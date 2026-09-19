Motorina trece de 36 de lei, iar benzina se apropie de 34. Cât vor costa carburanții în weekend

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 19-21 septembrie 2026.

Mai exact, prețurile pentru ziua de sâmbătă, 19 septembrie și până luni, 21 septembrie sunt:

33,80 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 13 bani);

– pentru COR 95 (+ 13 bani); 36,11 lei/litru – pentru motorina standard (+ 25 bani).

Sursa: anre.md

Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. Tensiunile din regiune continuă să afecteze principalele rute de transport maritim.

„Faptul că motorina continuă ascensiunea și se menține mai scumpă decât benzina demonstrează încă o dată că asistăm la o situație atipică, generată în totalitate de factorii externi”, scrie ANRE.

Referitor la aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE precizează că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile.