Moment istoric la Casa Albă: Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace

Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat vineri, 8 august, un acord care vizează încheierea deceniilor de conflict, fiind găzduiți de președintele Donald Trump la Casa Albă, scrie BBC.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, și-au dat mâna după ce președintele SUA a descris evenimentul drept „istoric”.

„A fost mult timp așteptat”, a spus Trump despre acord, care va redeschide unele rute de transport cheie între țări și va crește influența SUA în regiune.

Azerbaidjanul și Armenia s-au luptat pentru Nagorno-Karabah, o enclavă etnic armeană din Azerbaidjan, în anii 1980 și 1990, iar violența a izbucnit în anii de atunci.

Vineri, 8 august, Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au promis să oprească toate luptele „pentru totdeauna”, precum și să deschidă relațiile de călătorie, afaceri și diplomatice.

„Astăzi stabilim pacea în Caucaz. Am pierdut mulți ani fiind preocupați de războaie, ocupație și vărsare de sânge”, a spus Aliyev

Pașinian a numit semnarea unei „pietre de hotar semnificative” în relațiile dintre cele două țări.

„Au luptat timp de treizeci și cinci de ani, iar acum sunt prieteni și vor fi prieteni mult timp”, a declarat Trump la eveniment.

Casa Albă a declarat că, ca parte a acordului, SUA vor ajuta, de asemenea, la construirea unui coridor major de tranzit care va fi numit Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională. Ruta va conecta Azerbaidjanul și exclava sa autonomă Nakhichevan, care sunt separate de teritoriul armean. În trecut, Aliyev a cerut Armeniei să ofere țării sale un coridor feroviar către Nakhichevan.

Armenia dorea să aibă controlul asupra drumului, iar liderul azer a amenințat în trecut că va prelua coridorul cu forța. Problema a oprit și a blocat negocierile de pace anterioare. Ambii lideri l-au lăudat pe Trump și echipa sa pe parcursul întâlnirii: „Președintele Trump, în șase luni, a făcut un miracol”, a spus Aliyev.

Trump a spus că a semnat, de asemenea, un acord bilateral cu ambele țări pentru a extinde comerțul cu energie și tehnologie. Președintele SUA a încercat să încheie acorduri de pace între mai multe țări aflate în război în timpul celui de-al doilea mandat al său.