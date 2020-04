Moldovenii din diaspora: „Paștele acesta ne-a amintit de primii ani după emigrare: fără prieteni și fără du-te-vino, pentru că nu ai unde și cu ce”

Moldovenii stabiliți peste hotare spun că, în perioada sărbătorilor pascale, au fost lipsiți dublu de căldură – în primul rând, pentru că sunt departe de casă și apoi, pentru că nu se pot vedea nici cu prietenii pe care și i-au făcut în țările unde se află. Altfel, spun că au improvizat cum au putut ca să le ofere celor de alături o sărbătoare frumoasă.

„E straniu să te simți vinovat că treci pe la casa părinților”

„Din păcate, nu am putut fi cu toții la masa sărbătoare, așa ca mai înainte. Am trecut repede pe la mama să ciocnim un ou și să-mi iau o pască. E straniu să te simți vinovat că treci pe la casa părinților și să nu-i poți cuprinde. Ne-am văzut virtual cu toți ceilalți prin Skype, în schimb. Cu siguranță, o să apreciem timpul petrecut împreună mai mult, pe viitor”.

Mariana Verdeș, Irlanda

Foto: Mariana Verdeș

„Nu ne-am simțit singuri și asta contează”

„Paştele acesta ne-a amintit de primii ani de după emigrarea noastră. Fără prieteni, fără maşină şi fără dute-vino, pentru că nu aveam unde şi cu ce. Nu avem părinţii aici, am doar o soră care trăieşte la 7 km distanţă de noi. De Paşti, a fost ziua ei. Obişnuim să sărbătorim împreună cu ea , anul acesta însă am respectat restricţiile. Dar, ne-am promis ca atunci când ne vom întâlni, vom sărbători ziua mea de naştere, ziua ei, Paştele, aniversarea de căsătoriei… Tot ce-am pierdut. Vom face o sărbătoare ca la carte. A fost o zi totuşi frumoasă, am vorbit online cu mama, cu socrul, cu fratele şi cumnatul de la Paris, cu cealaltă soră din Germania, iar celei de aici i-am cântat cu toţii la telefon „La mulţi ani”. Pasca și ouăle roşii n-au lipsit de pe masă, iar toţi prietenii italieni pe care îi avem aici n-au uitat să ne felicite , nu ne-am simţit singuri şi asta e ceea ce contează”.

Ana Covrig, Italia

Foto: Ana Covrig



„Am fost nevoiți să improvizăm…”

„La moment, familia mea este privată dublu de socializare. În primul rând, pentru că suntem în Canada, pe cealaltă parte a pământului, departe de Moldova. În al doilea rând, pentru că suntem privați și de comunicarea cu prietenii pe care-i avem aici, în Canada. Acest Paște ne-a prins total nepregătiți, nu aveam nici cozonac, nici vopsea de ouă. Deci, am fost nevoiți să improvizăm. Am curățat câteva cepe de coajă, pe care apoi am folosit-o pentru a vopsi ouăle și am copt un cozonăcel din ce am avut acasă. Le-am sfințit online și cam așa a fost Paștele nostru „de carantină”.

Violina Ahtemenciuc, Canada

Foto: Violina Ahtemenciuc



„Fiecare din noi a încercat cumva să își transforme casa în biserică”

„Anul acesta e diferit din toate punctele de vedere. Nu vreau să spun ca e bun ori rău, e doar diferit. Noapte de Paști a fost un fel de scotocire prin Facebook, în încercarea de prinde slujba de înviere din mai multe locații dragi mie – Putna, Ialoveni, Iași, București, Chișinău, Birmingham, Londra. Simțeam că parcă aș fi paralel în mai multe locuri… O senzație din afara acestei lumi. Dimineața, am aprins candela, am avut pâine coaptă acasă și vin pastoral din Ialoveni. Mi-am spălat fața cu apă calduță, un ou alb pentru puritatea sufletului și unul roșu pentru sănătate, și bineînțeles cu bănuți, așa cum făceam cu buneii în ziua de Paști. Împreună cu colegii de la Asociația „RUDA” din Birmingham am stabilit cine și ce bunătăți alimentare face în timpul săptămânii Patimilor, iar sâmbătă după amiază am făcut schimb de alimente, la ușă – bizar, dar ne adaptăm, și duminică la 11:30, am făcut o conferință pe Zoom, toți împreună cu ouă roșii și cozonac și îmbrățișări virtuale. Iarăși, o senzație divină, cumva. După, ne-am asezat fiecare la masa lui, acasă, și am gustat din ce s-a gătit pentru Paști. Dupa amiaza a fost plină de apeluri video cu familia și oamenii dragi. Am stat acasă și am profitat de liniște și pace. Mi-a plăcut mult că fiecare din noi a încercat cumva să își transforme casa în biserică. Hristos a Înviat! Sper ca fiecare din noi să își reînvie sufletul cu ocazia acestor sărbători, avem destul timp pe perioada pandemiei să ne reîntoarcem în noi și să facem pace cu noi înșine”.

Mariana Plămădeală, Marea Britanie

Foto: Mariana Plămădeală

Mai multe țări au impus regimul de carantină, urmare a pandemiei de COVID-19. Până astăzi, la nivel mondial au fost înregistrate peste două milioane și jumătate de cazuri pozitive, 165.903 persoane au decedat, iar alte 635.761 cazuri au fost recuperate.