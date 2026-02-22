Moldova, Ucraina și România, împotriva amenințărilor cibernetice. A fost înființată Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională

Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică.

Memorandumul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026, desfășurat în perioada 19-20 februarie 2026, de către Centrul Național de Coordonare a Securității Cibernetice de pe lângă Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NCSCC), Directoratul Național de Securitate Cibernetică al României (DNSC) și Agenția de Securitate Cibernetică a Republicii Moldova (ASC).

În cadrul evenimentului, reprezentanții celor trei state au subliniat importanța solidarității și a acțiunii comune într-un context regional marcat de provocări complexe de securitate.

„Este important nu doar că avem același inamic și ne confruntăm cu aceleași amenințări, ci, mai ales, că împărtășim aceleași valori și avem înțelegerea comună că doar împreună putem consolida și construi reziliența cibernetică în regiunea noastră a Europei. Ucraina va depune toate eforturile, cunoștințele și expertiza noastră pentru a face ca această Alianță să fie practică, eficientă și cu impact real. Îndemn națiunile partenere și prietenii noștri să ni se alăture — pentru că securitatea cibernetică este un sport de echipă. Și numai împreună, ca o echipă unită și hotărâtă, putem avea cu adevărat succes.”, a declarat Nataliya Tkachuk, secretar al NCSCC.

„Cooperarea dintre țările noastre este deja în desfășurare de ceva timp, iar acest memorandum consolidează angajamentul nostru pentru creșterea rezilienței cibernetice în beneficiul cetățenilor și economiilor noastre. O Moldovă, o Ucraină și o Românie mai puternice și mai reziliente vor contribui la securitatea și prosperitatea Europei în ansamblu.” a declarat Mihai Lupașcu, directorul ASC.

„Colaborarea cu Ucraina și Republica Moldova în domeniul securității cibernetice reprezintă o prioritate majoră pentru noi. Putem învăța foarte mult unii de la alții. Credem în forța și calitatea acestei Alianțe Cibernetice și ne angajăm să o transformăm într-un model de urmat în regiune și la nivel european” a mentionat Dan Cîmpean, Directorul DNSC.

Bazele acestui format trilateral de cooperare au fost inițiate în iulie 2025, la Cernăuți, Ucraina, unde cele trei țări au convenit să aprofundeze coordonarea și să își consolideze eforturile comune pentru a contracara amenințările cibernetice și hibride aflate în continuă evoluție.