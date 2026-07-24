Modificări la Legea privind managementul situațiilor de criză: Starea de urgență va putea fi solicitată pentru doar 30 de zile, iar Parlamentul va putea solicita anularea deciziilor luate în perioada stării de urgență

Legislativul va putea solicita abrogarea totală sau parțială a deciziile luate în perioada stării de urgență, starea de alertă va fi redusă de la 60 la 30 de zile, iar starea de urgență va deveni mai flexibilă, urmând să fie instituită pentru un terme de la 30 până la 90 de zile. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a Legii privind managementul situațiilor de criză, votat vineri, 24 iulie 2026, în lectura a doua, se arată într-un comunicat publicat de Parlament.

Potrivit actului, activitatea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) și a autorităților și instituțiilor publice responsabile de răspunsul la criză și de recuperarea post-criză va fi examinată de Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Astfel, în baza acestor analize, Comisia va elabora rapoarte ce vor fi prezentate Parlamentului pentru aprobare, iar ulterior Legislativul va putea recomanda Guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a deciziilor cu caracter executoriu emise de autoritățile responsabile de gestionarea stărilor de urgență.

Potrivit noilor prevederi, după încetarea stării de urgență, Guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional.

La nivel național, coordonarea strategică a răspunsului la situațiile de criză îi revine Comisiei Naționale de Management al Crizelor, iar coordonarea operațională – instituției principale, în cooperare cu instituțiile de sprijin, sub monitorizarea Centrului Național de Management al Crizelor.