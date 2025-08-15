Miting în sprijinul Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin a avut loc în Alaska. „Ucraina și Alaska – nu vor fi niciodată a Rusiei”

Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei președintelui Rusiei, Vladimir Putin a avut loc la Anchorage, Alaska, în ajunul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, scrie BBC.

Manifestanții au ieșit în stradă cu mai multe afișe: „Glorie Ucrainei”, „Rezistați lui Trump și Putin”, „Ucraina și Alaska – nu vor fi niciodată a Rusiei”.

Acțiunea a fost organizată de mișcarea „Stand UP Alaska”. Liderul acesteia, Erin Jackson-Hill, a declarat că un alt miting va avea loc în timpul summitului de la Anchorage.

„Suntem împotriva invitației dictatorilor autoritari în statul nostru, mai ales dacă nu este guvernatorul nostru sau reprezentanții noștri din Congres cei care fac asta. El (Putin) este un criminal de război și nu există loc pentru el pe pământ american”, a spus Jackson-Hill.

Întâlnirea dintre Trump și Putin va începe la Baza Militară Elmendorf-Richardson. Putin a vizitat Magadanul înainte de vizita sa în Alaska, a relatat presa rusă. Alți membri ai delegației ruse au ajuns deja la Anchorage: ministrul de externe Serghei Lavrov și șeful Fondului de Investiții Directe al Rusiei, reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev.