Minoră de 14 ani a fost hărțuită sexual de concubinul mamei sale. Acesta a fost condamnat la nouă ani de închisoare

Un bărbat din nordul țării în vârstă de 53 ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru hârțuirea sexuală a unei minore de 14 ani, anunță miercuri, 10 iunie, Procuratura Generală (PG).

Totodată, prin cumul cu o sentință din 2024, pentru violență în familie, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa definitivă de nouă ani de închisoare.

Potrivit acuzării susținute de procurori, pe 2 iunie 2024, aflându-se la domiciliul său și profitând de faptul că mama victimei nu era acasă, inculpatul, aflat în stare de ebrietate alcoolică, a manifestat un comportament cu conotații sexuale față de fiica minoră a concubinei sale, în vârstă de 14 ani.

„În scopul constrângerii acesteia la raporturi sexuale și alte acțiuni cu caracter sexual împotriva voinței sale, bărbatul s-a dezbrăcat și a amenințat minora cu un cuțit, cerându-i repetat să facă același lucru. Minora a ripostat și a reușit să scape din mâinile agresorului spunându-i că bunica sa, care era paralizată, ar fi căzut din pat și are nevoie de ajutor. Profitând de acest pretext, fata a reușit să părăsească locul și să evite continuarea agresiunii”, a scris PG.

Cauza a fost examinată în procedură generală, iar inculpatul a pledat nevinovat.

Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, iar instanța a dispus anunțarea în căutare a ultimului și aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv.

Astfel, la 3 zile după pronunțarea sentinței, făptuitorul a fost reținut și plasat în instituția penitenciară pentru executarea pedepsei.