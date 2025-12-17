Ministrul Finanțelor spune când ar putea crește salariile profesorilor

Cadrele didactice vor beneficia de majorarea salariilor începând cu septembrie 2026. Despre acest lucru a informat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 17 decembrie, în contextul acțiunilor de protest și cerințelor formulate anterior de către Federația Sindicală a Educației.

„Nu că nu va fi majorare în acest an, doar că ea va începe un pic mai târziu. Țintim data de 1 septembrie, când avem noua lege a salarizării și venituri suplimentare, astfel încât să avem o majorare responsabilă, pe care bugetul și-o permite”, a declarat Gavriliță pentru presă, înaintea ședinței Guvernului.

Ministrul a explicat că majorările nu pot avea loc acum, ci anume odată cu noua lege a salarizării, pentru că de altfel ele vor fi efectuate „pe datorie, iar pe de altă parte când vom avea noua lege a salarizării s-ar putea să se contrazică parțial unele formule și mecanisme de calcul a salariilor”.

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) din R. Moldova a venit cu „un apel ferm” către autoritățile centrale în pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026 pentru a creșterea salariului pentru profesori.

Potrivit Federației Sindicale, în trimestrul II al anului, salariul mediu în educație a fost de puțin peste 12 mii de lei, „cu mult sub media pe economie de 15 470,6 lei”, iar 41% dintre angajații din educație și cercetare sunt remunerați sub pragul național al sărăciei, stabilit la 7 860 lei brut lunar.

Astfel, FSES solicită:

Pentru atingerea nivelului salariului mediu în educație egal cu cel din economia națională, solicită majorarea cu 21,5% a cuantumului Valorilor de Referință, conform raportului dintre salariul mediu pe economie și cel din educație;

Valoarea de Referința de bază să constituie 2670 de lei, iar pentru cadrele didactice, ştiinţifico-didactice, de conducere și științifice – 3100 de lei;

Stabilirea salariului mediu în educație la nivelul salariului mediu pe economie, „ca măsură indispensabilă pentru asigurarea atractivității profesiei didactice”;

Alinierea politicii salariale din educație și cercetare la standardele internaționale.

Mai multe cadre didactice din R. Moldova au organizat marți, 16 decembrie, o acțiune de protest în școli, cerând salarii mai mari, în contextul în care Parlamentul examinează bugetul de stat pentru 2026. În timpul pauzelor dintre lecții, profesorii au ridicat foi albe de hârtie, cu diverse mesaje, cum ar fi: „Salarii decente pentru cadrele didactice”, „Respect pentru munca pedagogului” sau „Educația – prioritate națională”.