Ministerul Sănătății, despre presupusul dublu omor de la Botanica: „Este esențial să fie evitată asocierea generalizată între problemele de sănătate mintală și comportamentele violente”

Ministerul Sănătății anunță că a fost informat despre cazul presupusului omor a două femei din municipiul Chișinău, sectorul Botanica, și că examinează circumstanțele în limitele competențelor sale. Totodată, instituția a subliniat necesitatea de a evita „asocierea generalizată între problemele de sănătate mintală și comportamentele violente”.

„Subliniem că informațiile privind starea de sănătate a unei persoane reprezintă date sensibile și sunt protejate prin lege. În acest context, este esențial ca în spațiul public să fie evitată asocierea generalizată între problemele de sănătate mintală și comportamentele violente, pentru a preveni stigmatizarea persoanelor care au nevoie de sprijin și tratament”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Un bărbat bănuit de omorul a două femei a fost reținut de oamenii legii. Poliția anunță că a fost sesizată despre depistarea a două persoane inconștiente, cu semne vizibile de moarte violentă, într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. La fața locului, oamenii legii au depistat corpurile neînsuflețite a două femei, ce prezentau multiple plăgi provocate cu un obiect ascuțit.

În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că victimele sunt o femeie de 75 de ani și fiica acesteia, de 57 de ani.