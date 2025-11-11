Ministerul român de Externe ironizează afirmațiile FSB despre un presupus complot la baza o bază militară din România: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului român al Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a reacționat, marți, 11 noiembrie, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici legat de baza Mihail Kogălniceanu din România, scrie Hotnews.

FSB a declarat că a „dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru 3 milioane de dolari”, a relatat presa de stat rusă.

FSB a declarat că avionul deturnat urma să fie pilotat către o bază aeriană NATO din Constanța, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană a României.