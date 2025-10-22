Ministerul Educației propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre din Chișinău și Găgăuzia
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, Dina Pavaleanu și Natalia Cristeva, după ce a constatat încălcarea ale normelor de conduită și integritate profesională, anunță miercuri, 22 octombrie, MEC.
Astfel, membrii consiliului au aprobat, în ședința de marți, 21 octombrie, propunerea de retragere a gradului managerial I și a gradului didactic II deținut de directoarea Grădinței nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu.
ZdG a scris pe 17 octombrie că șefa Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi ani.
Totodată, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 200 mii de lei și a privat-o de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
De asemenea, Consiliul de Etică a decis inițierea procedurii de retragere a gradului didactic superior pentru Natalia Cristeva, șefa Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Aceasta a fost audiată pe aspecte legate de deținerea unui card bancar emis de „Promsvyazbank” (PSB), utilizat în schemele de corupere a alegătorilor, și participarea la mitingul politic din 26 iulie 2025, organizat în sprijinul Evgheniei Guțul, bașcana UTA Găgăuzia.
„În conformitate cu prevederile Codului de etică al cadrului didactic, cadrelor de conducere și didactice le sunt interzise, atât în exercitarea funcției, cât și în spațiul public, activitățile sau comportamentele care afectează demnitatea, imaginea publică și normele morale, manifestările discriminatorii, precum și implicarea în activități care subminează principiile statului de drept, valorile democratice, drepturile și libertățile fundamentale, suveranitatea sau integritatea teritorială a R. Moldova”, a scris MEC.