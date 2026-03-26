Ministerul Apărării atenționează asupra unui fals despre conceptul de revizuire a sistemului actual de pregătire a rezervei Forțelor Armate

În spațiul public au apărut informații despre conceptul de revizuire a sistemului actual de pregătire a rezervei Forțelor Armate. În acest context, Ministerul Apărării informează cetățenii că informațiile sunt false.

În prezent există trei forme:

serviciul militar în termen (12 luni);

serviciul militar cu termen redus (3 luni pentru persoanele cu studii superioare);

catedra militară (4 luni).

Potrivit Ministerului Apărării, se discută și se propune introducerea unei noi forme de desfășurare a pregătirii militare – de 6 săptămâni.

„De exemplu, un tânăr de 18 ani care studiază la universitate ar putea urma o pregătire militară de până la 6 săptămâni, deoarece durata exactă este încă în discuție, și, în final, ar primi livretul militar. Astfel, nu ar mai fi necesar să urmeze catedra militară timp de 4 luni. În plus, pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au efectuat pregătirea militară și au împlinit 27 de ani, după care sunt trecuți automat în rezervă, se propune ca și aceștia să poată urma o formă de pregătire militară inițială”, dă lămuriri Ministerul Apărării.

Se propune ca participanții la pregătire să vină dimineața și să se întoarcă acasă seara. De asemenea, la cerere, și femeile vor putea participa în mod voluntar la astfel de activități de instruire și vor primi livret militar.

Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale pentru a nu cădea pradă dezinformărilor.