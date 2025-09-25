Ministerul Apărării anunță despre noi falsuri care circulă pe rețelele de socializare despre „așa-numite citații de chemare în instituțiile militare”

Pe canalele de Telegram circulă falsuri despre așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor, anunță joi, 25 septembrie, Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului, aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război.

„Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste informații sunt mincinoase. Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare.”

Instituția face apel către cetățeni să rămână vigilenți, să nu se lase induși în eroare și să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituțiilor statului.