Mii de persoane s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a sărbători ziua de naștere a papei Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea, care împlinește 70 de ani duminică, le-a mulțumit la finalul rugăciunii „Angelus” miilor de credincioși care au venit în Piața Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea „La mulți ani”, notează AFP, citează Agerpres.

„Preaiubiților, se pare că știți că împlinesc 70 de ani astăzi”, le-a spus el zâmbind credincioșilor.

„Îi aduc mulțumire Domnului, părinților mei și tuturor celor care s-au gândit la mine în rugăciune”, a încheiat suveranul pontif, aplaudând mulțimea.

Niciun eveniment nu este prevăzut oficial de Vatican pentru a marca aniversarea papei, care va prezida după-amiază o liturghie pentru martirii secolului XXI.

Numeroase mesaje de felicitare au ajuns însă la Leon al XIV-lea din partea unor personalități politice italiene, printre care președinții Republicii, Senatului și Camerei Deputaților.