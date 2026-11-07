Mii de clădiri din Chișinău au fost conectate la încălzire. 330 de blocuri încă așteaptă cererile gestionarilor

Peste 3290 de edificii din Chișinău beneficiază de energie termică pentru încălzire, potrivit datelor actualizate pe 6 noiembrie 2026, prezentate de Termoelectrica S.A. Totuși, 330 de blocuri locative aflate în administrarea Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nu au fost conectate la sistemul centralizat, din cauza faptului că gestionarii responsabili nu au depus solicitările necesare.

Potrivit întreprinderii, în total, 3292 de edificii au fost conectate la încălzire. Dintre acestea:

2358 sunt blocuri locative;

144 – instituții de educație timpurie;

157 – școli și licee;

72 – instituții de învățământ superior;

69 – instituții medicale;

125 – case particulare;

367 – agenți economici.

„Constatăm cu îngrijorare că, la momentul actual, 330 de blocuri locative aflate în administrarea Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nu sunt conectate la încălzire din cauza neprezentării solicitărilor de conectare de către Gestionarii responsabili”, a scris întreprinderea.

Termoelectrica face apel la gestionarii fondului locativ să întreprindă măsurile necesare pentru perfectarea cererilor de conectare și le solicită să dea dovadă de responsabilitate față de locatari.

Totodată, întreprinderea anunță că echipele sale tehnice vor activa inclusiv în zilele de odihnă, 7 și 8 noiembrie, pentru a asigura conectarea operativă a imobilelor la agentul termic.

Aceasta mai precizează că este disponibilă să ofere suport tehnic și să colaboreze cu ÎMGFL pentru soluționarea situațiilor existente.