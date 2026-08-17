Mesaje false trimise în numele Poliției. IGP: „Dacă ați accesat linkul și ați introdus date bancare, contactați imediat banca”

În ultimele zile, oamenii legii anunță că cetățenii primesc mesaje SMS false, prin care sunt informați, în mod fraudulos, despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație și amenzi pentru parcare neregulamentară.

Astfel, Inspectoratul General al Poliției (IGP) precizează că mesajele respective nu aparțin Poliției și „urmăresc inducerea în eroare a cetățenilor”, determinându-i să acceseze linkuri suspecte și, eventual, să furnizeze date personale sau bancare.

Un astfel de mesaj poate conține un număr de notificare, referințe la legislația R. Moldova și un link care imită o platformă oficială.

„În acest context, îndemnăm cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu se lase intimidați de mesajele care invocă termene foarte scurte, penalități sau alte consecințe administrative.”

Totuși, în cazul în care ați accesat linkul și ați introdus date bancare, contactați imediat banca și solicitați blocarea cardului/efectuarea măsurilor de securizare necesare.