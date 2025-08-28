MEC anunță programul Marii Dictări Naționale: participanții sunt așteptați în PMAN de la ora 8:30

De Ziua Limbii Române, cetățenii care s-au înscris la Marea Dictare Națională, ediția III-a, sunt așteptați în Piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 8:30, pentru a le fi distribuite toate materialele necesare, anunță joi, 28 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

08:30 – 10:00 – Înregistrarea participanților. Primirea participanților, verificarea înscrierilor și distribuirea materialelor necesare: foi, pixuri, chipiuri și apă;

10:00 – 10:15 – Moment artistic: Corul de copii;

10:15 – 10:30 – Ceremonia de deschidere;

10:30 – 11:15 – Scrierea dictării;

„Premiile pentru cei mai buni participanți vor fi anunțate ulterior, iar ceremonia de premiere va fi organizată în luna septembrie”, a spus MEC.

La eveniment sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.

„Marea Dictare Națională nu este doar o competiție lingvistică, ci și o sărbătoare a unității culturale, deschisă tuturor celor care iubesc limba română: cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu”, a spus ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun în cadrul evenimentului de lansare.

Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova și are drept scop celebrarea limbii române.