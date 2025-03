Mărturiile unui tânăr de 21 de ani al cărui tată a fost la războiul de pe Nistru

Ion Pavlov, un tânăr de 21 de ani, originar din Cocieri, raionul Dubăsari, a ținut un discurs în cadrul mitingului de doliu care a avut loc la Complexul Memorial „Eternitate”, de Ziua Memoriei și Recunoștinței. Tânărul a spus povestea familiei sale, declarând că datorită tatălui său, el a cunoscut pacea.

Ion este student la Academia Militară, în cursul 3. Acesta povestește despre perioada războiului în care a luptat pentru pace tatăl lui: „Alături de toți bărbații din sat, nu a ezitat nici pentru o secundă să ia arma în mână și să-și apere țara”, spune băiatul.

„Eu nu am cunoscut războiul. Datorită tatălui meu, care l-a trăit, eu am cunoscut pacea. Am aflat de acest război ca fiecare copil din satul nostru, din povestirile părinților noștri, a rudelor, vecinilor și consătenilor mei. Pe platoul din Cocieri, s-au dus unele dintre cele mai dure lupte acum 33 de ani. Casa noastră e chiar lângă una din fostele Unități Militare a Armatei a 14-a.