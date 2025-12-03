„Marea Unire – o națiune, un ideal”. Expoziție tematică la Biblioteca Națională din Chișinău. Detalii oferite de directoarea instituției

O expoziție dedicată Zilei României se va desfășura timp de o lună în incinta Bibliotecii Naționale din Chișinău. Expoziția a fost deschisă publicului din 1 decembrie, care marchează istoria Marii Uniri din anul 1918. Această cuprinde o colecție de peste 120 de volume tipărite de o editură din Iași. „În ea este relatată istoria neamului românesc precum și istoria Basarabiei în special când a fost parte componentă a României, e vorba de cei 22 de ani din anii 1918 – 1940”, remarcă Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale.



Expoziția tematică intitulată „Marea Unire – o națiune, un ideal” este dedicată evenimentului de la 1 decembrie 1918, care marchează Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde s-a votat unirea regiunilor Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu România.



Biblioteca invită publicului larg să facă cunoștință cu istoria evenimentului, relatată în totalitate în colecție. Aceasta cuprinde articole adunate, segmente din cărți, și cărți care nu au fost editate pe parcursul a 100 de ani.

„Expoziția „Marea Unire: O națiune, un ideal” este parte a agendei de acțiuni și activități culturale a Bibliotecii Naționale pentru anul 2025. În fiecare an noi ne străduim pe 1 decembrie să organizăm un eveniment autonom, aici în Biblioteca Națională. Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu mai multe instituții care activează în Republica Moldova, inclusiv ambasada României, Institutul Cultural Român, Guvernul României și alții”, relatează Elena Pintilei, directoarea generală a Bibliotecii Naționale.

„Anul acesta ne-am axat pe colecția de carte pe care am primit-o donație de la Editura Tipo Moldova Iași. Colecția „România: Marea Unire 1918-2018. 100 de cărți” este integrală în Biblioteca Națională și cuprinde o serie de publicații care au fost editate în perioada indicată.

„Colecția cuprinde cărți, articole care deja au devenit parte a patrimoniului național, atât a Republicii Moldova, cât și a României. Importanța acestei colecții este faptul că este o colecție tematică care adună toate publicațiile, de la începutul secolului XX până la începutul secolului XXI, și mai exact ce s-a publicat de acum peste 100 de ani la această temă”, explică directoarea Bibliotecii Naționale.

„Această editură din România și-a luat un angajament în anul 2018, atunci când s-au făcut 100 de ani de la Marea Unire, să reediteze aceasta mare colecție și să o pună în dispoziția bibliotecii din Republica Moldova, dar și din România. Sper ca în viitorul apropiat ele sa fie digitizate cu acordul editurii ca s-o putem pune la dispoziția utilizatorilor și cercetătorilor noștri care se află la distanță”, a precizat Elena Pintilei.

„Semnificația acestei colecții pentru noi este faptul ca în ea este relatată istoria neamului românesc precum și istoria Basarabiei în special când a fost parte componentă a României, e vorba de cei 22 de ani din anii 1918 – 1940. Aceste cărți fac parte din colecția bibliotecii și revin în colecția de bază. Ele sunt reflectate în catalogul electronic al Bibliotecii Naționale și pot fi accesate ca listă bibliografică și apoi consultate în bibliotecă”, a remarcat directoarea Bibliotecii.

Biblioteca Națională poate fi vizitată zilnic, inclusiv în zilele de weekend, iar vizitatorii pot beneficia de tururi ghidate în limba engleza, dar și în alte limbi. Doritorii de a vizita expoziția și de a redescoperi istoriografia evenimentului de la 1 decembrie, 1918 sunt invitați în cadrul Bibliotecii Naționale în blocul central, care se află pe str. 31 august 1989, 78A.

Cătălina Vasilian, stagiară ZdG