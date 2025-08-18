Marea Dictare Națională a ajuns la a treia ediție: Peste două mii de persoane sunt așteptate să participe

A fost lansată cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova. La eveniment sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.

A treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august 2025, începând cu ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale și este dedicată Zilei Limbii Române.

„Marea Dictare Națională nu este doar o competiție lingvistică, ci și o sărbătoare a unității culturale, deschisă tuturor celor care iubesc limba română: cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu”, a spus ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun în cadrul evenimentului de lansare.

Înscrierea se face până la 27 august 2025, iar participarea este posibilă doar pe baza înregistrării prealabile, prin completarea formularului online https://forms.gle/5Gh5KheA2ULMCfJ76.

Textul dictării va fi anunțat în dimineața concursului, pentru a păstra surpriza momentului și a asigura condiții egale pentru toți participanții. Cei mai buni vor fi premiați într-un eveniment festiv organizat de Ministerul Educației și Cercetării pe parcursul lunii septembrie.

Ministerul încurajează organizarea de sesiuni similare la nivel raional, precum și implicarea cetățenilor din diaspora, care vor putea urmări dictarea online pe toate platformele MEC.

„Limba română ne unește dincolo de granițe și ne amintește că avem rădăcini și valori comune. Vă invităm să veniți cu familia, colegii și prietenii și să transformăm Piața Marii Adunări Naționale într-o mare sală de clasă în aer liber”, a mai declarat ministrul Educației și Cercetării.

Pe 31 august 2024, circa 1800 de persoane s-au prezentat în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a participa la a doua ediție a Marii Dictări Naționale și pentru a-și testa competențele lingvistice.