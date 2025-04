Manifestații anti-Trump în mai multe orașe din SUA, sub sloganul „Jos mâinile”. Care sunt nemulțumirile americanilor

Mii de protestatari s-au adunat sâmbătă, 5 aprilie, în mai multe orașe din SUA împotriva președintelui Donald Trump și miliardarului Elon Musk, în cea mai mare manifestare de opoziție la nivel național de la preluarea mandatului de către președinte în ianuarie, scrie BBC.

Organizatorii protestului „Hands off” și-au propus să organizeze mitinguri în 1200 de locații, inclusiv în toate cele 50 de state americane. Mii de oameni s-au organizat sâmbătă în Boston, Chicago, Los Angeles, New York și Washington DC, printre alte orașe.

Protestatarii au citat nemulțumiri legate de agenda lui Trump, de la probleme sociale la probleme economice.

La câteva zile după anunțul lui Trump că SUA vor impune tarife la import pentru majoritatea țărilor din întreaga lume, proteste au avut loc și în afara SUA, inclusiv la Londra, Paris și Berlin.

În Boston, unii protestatari au spus că au fost motivați de raiduri de imigrare asupra studenților din SUA, care au dus la arestări și proceduri de deportare.

Studenta la drept, Katie Smith, a declarat pentru BBC News că a fost motivată de studenta internațională turcă Rumeysa Ozturk , a cărei arestare în apropiere de Universitatea Tufts din zona Boston de către agenți americani mascați a fost surprinsă luna trecută.

La Londra, protestatarii aveau pancarte pe care scria „WTAF America?”, „Opriți să răniți oamenii” și „El este un idiot”.

Aceștia au scandat „hands off Canada”, „hands off Groenlanda” și „hands off Ucraina”, făcând referire la schimbările lui Trump în politica externă a SUA. Trump și-a exprimat în mod repetat interesul pentru anexarea Canadei și Groenlandei . De asemenea, el a intrat într-o dispută publică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și s-a chinuit să negocieze un acord de pace între Ucraina și Rusia.

La Washington DC, mii de protestatari s-au adunat pentru a urmări discursurile parlamentarilor democrați. Multe remarci s-au concentrat asupra rolului jucat în administrația lui Trump de donatorii bogați – în special Elon Musk, care a servit ca consilier al președintelui și a condus un efort de reducere dramatică a cheltuielilor și a forței de muncă federale.

Congresmanul din Florida, Maxwell Frost, a denunțat „preluarea miliardară a guvernului nostru”.

„Când furi de la oameni, așteaptă-te ca oamenii să se ridice. La urne și pe străzi”, a strigat el.

Unele sondaje arată că ratingurile de aprobare pentru președintele Trump scad ușor.

Un sondaj publicat de Reuters la începutul acestei săptămâni a constatat că ratingul său de aprobare a scăzut la 43%, cel mai scăzut rezultat de când Trump și-a început al doilea mandat în ianuarie. Când a fost inaugurat pe 20 ianuarie, gradul său de aprobare era de 47%.

Același sondaj a constatat că 37% dintre americani aprobă gestionarea economiei, în timp ce 30% aprobă strategia lui de a aborda costul vieții în SUA.

Un alt sondaj recent, de la Harvard Caps/Harris, a constatat că 49% dintre alegătorii înregistrați aprobă performanța lui Trump în funcție, în scădere față de 52% luna trecută. Același sondaj a constatat însă că 54% dintre alegători cred că el face o treabă mai bună decât a făcut-o Joe Biden ca președinte.

Un protestatar din Washington, pe nume Theresa, a declarat pentru BBC că a fost acolo pentru că „ne pierdem drepturile democratice”.