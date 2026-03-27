Maia Sandu: „Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie”

În contextul în care pe 27 martie este marcată Ziua Unirii Basarabiei cu România, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj, în care a subliniat că evenimentul „ne definește neamul” și a îndemnat cetățenii să-și cunoască istoria.

„După o lungă ocupație a pământului nostru de Imperiul Rus, care a încercat să ne șteargă identitatea, limba, demnitatea națională, Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie. Cine știe care era soarta noastră azi dacă nu se înfăptuia acel act istoric?

Adevărul istoric trebuie știut și rostit: pasul curajos de acum 108 ani a dat neamului nostru puterea de a rezista identitar în fața ocupației sovietice ulterioare, de a-și duce mai departe tradițiile, limba română, de a-și cere locul binemeritat ca parte a lumii libere”, se arată în mesajul președintei.

Șefa statului a menționat că, deși „timpurile vitrege ne-au despărțit”, România „ne este aproape, cu grijă și sprijin constant”.

„Cu România la braț, vom reuși să îndeplinim dezideratul generației noastre – să revenim în familia europeană, să ne modernizăm și să ne protejăm democrația și pacea”, a scris Maia Sandu în încheiere.

În 1918, acum 108 ani, Sfatul Țării a votat, prin vot nominal deschis, Unirea cu Regatul României. Acest moment istoric a deschis drumul Marii Uniri, care a fost desăvârșită la 1 decembrie 1918 prin Marea Adunare de la Alba Iulia, când românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana au decis, la rândul lor, unirea cu țara, consfințind astfel formarea statului român modern.