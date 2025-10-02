Maia Sandu: Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația

Președinta R. Moldova, Maia Sandu este prezentă la summitul Comunității Politice Europene. Sandu declară că „partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență”.

Președinta a avut și o întâlnire cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la care au discutat despre procesul de aderare a celor două țări la Uniunea Europeană.

„Este important să găsim modalități de a asigura deschiderea simultană a primului grup pentru țările noastre. Am discutat și despre dezvoltarea relațiilor comerciale-economice. Împreună ne îndreptăm spre un obiectiv comun, sprijinindu-ne unii pe alții ca adevărați vecini și parteneri. Şi asta contează”, a declarat Zelenski.

Comunitatea Politică Europeană a fost lansată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, ca o platformă de dialog politic privind pacea și securitatea pe continent, dar și de cooperare dintre statele membre ale Uniunii Europene și cele din afara spațiului comunitar.

Summitul inaugural al CPE a avut loc la Praga, în octombrie 2022, iar cea de-a doua ediție a fost găzduită de Republica Moldova, la Bulboaca, în iunie 2023.

În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.