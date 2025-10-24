Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari. Șefa statului a semnat un decret în acest sens vineri, 24 octombrie 2025.

Potrivit unui comunicat al Președinției, distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii, la promovarea valorilor culturale și spirituale ale țării, pentru succese remarcabile în activitatea de creație, precum și pentru aportul la consolidarea identității culturale a R. Moldova.

Astfel, Medalia „Meritul Civic” a fost conferită scriitorilor Nicolae Popa și Victor Prohin.

De asemenea, Medalia „Mihai Eminescu” a fost acordată scriitorilor Grigore Chiperi, Ion Găină, Petru Popa, criticului literar Lucia Țurcanu, precum și scriitorilor români Eugen Uricaru și Lucian Vasiliu.