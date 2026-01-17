MAE a desemnat Diplomatul Anului

Ministerul Afacerilor Externe a desemnat Diplomatul Anului 2025. Aceasta este Corina Călugăru, ambasadoarea R. Moldova în Franța. MAE spune într-un comunicat de presă că titlul i-a fost acordat „pentru contribuție remarcabilă la promovarea intereselor R. Moldova și consolidarea profilului său internațional”.

Printre rezultatele de referință ale Ambasadoarei R. Moldova la Paris se numără consolidarea parteneriatului strategic cu Franța, aprofundarea cooperării bilaterale moldo-franceze prin negocierea și semnarea noului Protocol de cooperare între MAE ale R. Moldova și Republicii Franceze.

MAE se referă în comunicatul său și la contribuția substanțială la pregătirea și desfășurarea vizitelor de lucru la Paris ale președintei R. Moldova, Maia Sandu, și a vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, soldate cu semnarea unor acorduri și documente bilaterale importante. Este rearcată și contribuția ambasadoarei la organizarea primului Forum de Afaceri Moldova–Franța, la consolidarea dialogului francofon în Franța, inclusiv prin asigurarea Președinției Grupului Ambasadorilor Francofoni, dar și la coordonarea proiectului de restaurare a vilelor Herta și Kligman.

Desemnarea Diplomatului anului a avut loc în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Diplomatului, în cadrul căruia au fost anunțate decretele prezidențiale privind conferirea rangurilor diplomatice superioare de Ambasador și Ministru plenipotențiar, precum și ordinele ministrului Afacerilor Externe pentru acordarea altor ranguri diplomatice diplomaților din aparatul central, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale R. Moldova.



