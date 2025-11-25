LIVE TEXT Uzine pentru repararea aeronavelor și dronelor, cât și un sistem de apărare aeriană, au fost atacate de dronele și rachetele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1371

UPDATE 15:08 În noaptea de 25 noiembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte strategice din Rusia, inclusiv o clădire destinată reparării aeronavelor și o instalație de producție de drone din orașul Taganrog, regiunea Rostov, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

În timpul atacului, Forțele de Apărare au folosit drone de tip „Bars” și rachete de croazieră „Neptune”, fabricate în Ucraina.

În Taganrog, forțele ucrainene au atacat Uzina pentru repararea aeronavelor „Beriev” și uzina „Atlant Aero”, care produce dronele de tip „Molniya”. Numeroase explozii și incendii au fost raportate la instalații.

În timpul atacului asupra uzinei de reparații de aeronave din Taganrog, o aeronavă experimentală A-60 ar fi fost lovită. Uzina repară și modernizează, de asemenea, aeronave A-50 AWACS și bombardiere strategice rusești Tu-95MS.

Forțele de Apărare Ucrainene au distrus și terminalul petrolier Sheskharis din Novorossiysk și rafinăria de petrol Tuapse din regiunea Krasnodar din Rusia.

Sursa citată scrie că un lansator din sistemul de rachete de apărare aeriană S-400 a fost distrus la Novorossiisk.

Trebuie menționat că resursele OSINT au raportat anterior distrugerea unui avion de detectare radar cu rază lungă de acțiune A-60 la Taganrog.

UPDATE 11:48 Bilanțul victimelor de la Kiev în urma atacurilor armatei ruse ajunge la șase morți, iar alte 16 persoane sunt rănite, inclusiv, un minor. Potrivit salvatorilor din Kiev, 18 persoane au fost evacuate, scrie Novosti Donbasa.

Sursa citată scrie că unitățile de salvare continuă să lucreze la locurile distruse, ocupându-se de urmările atacului și oferind asistență victimelor.

În regiunea Odesa, șase civili, inclusiv doi copii, au fost răniți în urma atacurilor armatei ruse, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Potrivit salvatorilor, trupele rusești au lovit din nou regiunea în noaptea zilei de 25 noiembrie. Atacurile au provocat incendii de amploare la instalațiile de infrastructură energetică și portuară.

Activitatea unităților Serviciului de Urgență de Stat a fost complicată de sirenele de raid aerian repetate, ceea ce a forțat suspendarea periodică a eforturilor de curățare. Până dimineața, salvatorii au reușit să țină sub control incendiile și să stabilizeze situația.

UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev.

„Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski.

El a adăugat că forțele rusești au lovit și regiunile Dnipro, Harkiv, Cernihiv și Cerkasî.

„Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală”, a spus el.

La fel, președintele ucrainean a precizat că în total, armata rusă a folosit 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, majoritatea fiind shaheed-uri ruso-iraniene.

„Se știe că patru drone au zburat spre vecinii noștri – Moldova și România, ora exactă a zborurilor fiind cunoscută. De aceea, toți partenerii nu ar trebui să uite că în fiecare zi trebuie să salvăm vieți”.

8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”.

Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”.

Cel puțin patru persoane din Kiev au fost ucise și alte opt rănite, au raportat autoritățile locale. Amploarea totală a victimelor și a pagubelor este încă investigată, scrie Kyiv Independent.

În timpul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat o amenințare cu rachete în întreaga țară după ce bombardierele rusești MiG-31 au decolat de pe aerodromurile rusești. Câteva ore mai târziu, în timp ce echipajele de urgență încă stingeau incendii și căutau victimele atacului de peste noapte, lansarea avioanelor rusești MiG-31 a declanșat o altă alertă la nivel național cu rachete balistice.

Inițial, explozii puternice au fost raportate la Kiev în jurul orei 1:00 și apoi în mod repetat pe parcursul următoarei ore, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați în capitală.

În sectorul Pecherskyi, mai multe blocuri de locuit au fost avariate și au luat foc, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.