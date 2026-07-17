LIVE TEXT Ucraina anunță distrugerea unui bombardier strategic rusesc Tu-95. Război în Ucraina, ziua 1605

UPDATE 19:37 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat noi „lovituri de sancțiuni cu rază lungă de acțiune” împotriva Rusiei. Potrivit acestuia, forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au distrus un avion militar Tu-95, care a participat la atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Bombardierul strategic vizat se afla pe aerodromul militar din orașul Engels, regiunea Saratov, la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina. Zelenski a mai declarat că Forțele Armate ale Ucrainei au lovit „obiective ale industriei petroliere ruse și anumite ținte de pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei”. Detalii suplimentare nu au fost oferite.

SBU a precizat că bombardierul strategic Tu-95 a fost lovit pe aerodromul militar din Engels. Se pare că este vorba despre atacurile desfășurate în noaptea și dimineața zilei de 16 iulie. Atunci, locuitorii din zonă au relatat despre un incendiu în apropierea aerodromului, unde sunt staționate bombardiere Tu-160, capabile, la fel ca Tu-95, să transporte arme nucleare.

Potrivit SBU, aeronava atacată a suferit „pagube critice”, iar partea din spate a aparatului ar fi fost „complet ruptă”.

În iunie 2025, Ucraina a lovit cu drone alte patru bombardiere Tu-95 pe baza aeriană „Olenia” din regiunea Murmansk, în cadrul operațiunii „Pânza de păianjen”.

UPDATE 16:45 Rusia a lansat un nou atac asupra Odesei vineri după-amiază, în urma căruia a murit un locuitor al orașului. Despre acest fapt a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleg Kipper.

„Din păcate, conform datelor preliminare, un bărbat în vârstă de 77 de ani a murit în Odesa în urma atacului inamic. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Toate serviciile competente acționează la fața locului. Consecințele atacului sunt în curs de clarificare”, a scris el într-un mesaj pe Telegram.

În urma atacului din seara precedentă asupra Odesei, două persoane au murit și 10 au fost rănite.

UPDATE 15:54 Zelenski l-a numit pe Evgheni Hmara în funcția de ministru interimar al Apărării al Ucrainei, notează BBC.

„Evgheni Hmara a acumulat o experiență vastă, în mare măsură fără precedent, în desfășurarea operațiunilor de atac tehnologice. Tocmai pe acest aspect trebuie să se concentreze apărarea noastră în acest război”, a declarat Zelenski.

În ianuarie anul acesta, Hmara a fost numit șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), preluând această funcție de la Vasili Maliuk.

Strateg, profesionist, lider orientat spre oameni și militar de autoritate — așa l-au caracterizat pe Hmara, într-un interviu acordat Serviciului ucrainean al BBC, cei care au servit și au lucrat alături de el.

La începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, el a participat la eliberarea regiunii Kiev, iar apoi, potrivit surselor BBC, a luat parte la luptele pentru Severodonetsk și Lisiciansk.

De asemenea, Hmara a participat la operațiunea de eliberare a insulei Șerpilor în vara anului 2022 și a numit-o „una dintre victoriile emblematice asupra inamicului” din punct de vedere militar, economic și psihologic.

UPDATE 11:52 Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat distrugerea a încă 12 nave ale „flotei fantomă” ruse din Marea Neagră, scrie Novaia Gazeta Europe.

Potrivit comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert Brovdi, pe 17 iulie forțele ucrainene au atacat nouă nave de marfă, un petrolier, un gazier și un remorcher.

Brovdi afirmă că atacurile au fost lansate în cadrul operațiunii „MOLOCIKA”, care se desfășoară începând cu 6 iulie. Conform datelor părții ucrainene, în această perioadă au fost distruse 159 de nave ale „flotei fantomă”: 117 în Marea Azov și 42 în Marea Neagră.

Anterior, Reuters a informat că, în urma atacurilor masive ale dronelor ucrainene, Rusia a suspendat navigația pe canalul maritim Azov-Don, care este utilizat, printre altele, pentru exportul de cereale. Acest lucru ar putea afecta aproape un sfert din exporturile rusești de grâu.

În plus, potrivit surselor publicației, a fost suspendată trecerea navelor prin Strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

UPDATE 08:23 În seara zilei de 16 iulie și în noaptea de 17 iulie, soldații ruși au atacat mai multe regiuni din Ucraina. În Odesa, în urma unui atac cu rachete, s-au înregistrat victime și răniți, scrie hromadske citând autoritățile locale.

Astfel, în seara zilei de 16 iulie, Odesa a fost ținta unui atac rus. Șeful administrației militare municipale, Serghei Lîsak, a declarat că, la ora 7 dimineața, operațiunile de remediere a consecințelor continuă.

În urma lovirii unui bloc de locuințe din cartierul Hadjibei din oraș, doi civili au murit, iar alți opt au fost răniți.

În total, în oraș au fost avariate 11 clădiri de locuit, o instituție religioasă și una preșcolară, autovehicule și alte obiective ale infrastructurii civile.

În jurul orei 3 dimineața, Rusia a atacat și orașul Sumî — a lansat cinci lovituri cu rachete UAB asupra centrului și împrejurimilor orașului, a declarat Artem Kobzar, primarul interimar al orașului. În urma loviturilor, într-un bloc de locuințe au fost sparte peste 100 de ferestre.