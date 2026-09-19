LIVE TEXT SUA au aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de echipamente de apărare aeriană în valoare de aproximativ 2,6 miliarde de dolari. Război în Ucraina, ziua 1669

UPDATE 9:20 Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de armament și echipamente pentru modernizarea sistemelor de apărare antiaeriană, în valoare de 2,68 miliarde de dolari, scrie hromadske citând Departamentul de Stat al SUA.

În cazul încheierii acordului, Ucraina va finanța achiziția din contribuțiile europene și din fondurile programului american „Finanțare militară străină” (FMF), aprobate de administrația anterioară a SUA.

Fondurile FMF care vor fi utilizate în cadrul acestui acord vor fi contabilizate în proporție de 1:1 ca aport de capital al SUA la „Fondul de investiții pentru reconstrucția Ucrainei”.

Guvernul Ucrainei a depus o cerere pentru achiziționarea următoarelor tipuri de armament:

rachete de tip S-300;

rachete GAM-67;

sisteme de rachete de apărare antiaeriană cu rază de acțiune extinsă și ghidare laser;

unități de transport și lansare (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

seturi pentru modernizarea lansatoarelor mobile;

sisteme radar RPS-202;

software;

sprijin de transport;

alte produse și servicii.