LIVE TEXT Sloviansk, regiunea Donețk: trupele ruse au lansat un atac aerian, cinci persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1370

UPDATE 16:45 Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk. Cinci persoane au fost rănite, printre care doi copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Două blocuri de locuit și o casă particulară, precum și o întreprindere locală au fost avariate. Un garaj și un morman de gunoi au luat foc.

În vizorul inamicului s-au aflat și orașul Kramatorsk și satul Cerkaske. Au fost avariate peste 20 de case private, o clădire administrativă și un magazin. Au izbucnit incendii. Pompierii au stins toate focurile.

UPDATE 15:15 Președintele Rusiei a discutat situația din Ucraina și propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului într-o convorbire telefonică cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informează serviciul de presă al Kremlinului, scrie BBC.

„Au avut loc schimburi de opinii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv în contextul propunerilor americane privind soluționarea pașnică. Vladimir Putin a menționat că aceste propuneri, în varianta cu care ne-am familiarizat, sunt în concordanță cu discuțiile purtate la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot sta la baza unei soluționări pașnice definitive”, se arată în comunicatul de presă.

Putin a confirmat, de asemenea, interesul pentru o soluționare „politico-diplomatică” a crizei.

Erdogan, spun surse din Kremlin, este gata să faciliteze negocierile și să pună la dispoziție un loc de întâlnire pentru acestea.

UPDATE 14:00 „Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters.

Kremlinul a declarat că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului de pace și că nu va comenta informațiile apărute în presă cu privire la o chestiune atât de serioasă și complexă.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus Pesk

care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că Kremlinul nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.

„Este o chestiune prea importantă și complexă pentru a ne baza doar pe informațiile din presă. În acest caz, este necesar să ne bazăm pe informațiile obținute prin canale oficiale”, a spus Peskov.

El a afirmat că nu există încă planuri pentru o întâlnire în această săptămână între negociatorii ruși și americani.

UPDATE 12:00 Azi dimineață, armata rusă a lovit Cernihiv cu un dronă, anunță Poliția Națională a Ucrainei. În urma atacului, o casă privată a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Au fost răniți un frate și o soră născuți în 2002 și 2006, care au fost transportați la spital.

De asemenea, în timpul nopții, militarii ruși au lovit cu drone satul Jadove. Au fost avariate o clădire nefuncțională a pompierilor, o casă de locuit și o clădire economică. Nu sunt informații despre victime.

UPDATE 09:42 Pe 23 noiembrie, în jurul orei 21:30, rușii au lansat numeroase atacuri cu drone asupra orașului Harkiv, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei.

Patru locuitori din Harkiv au suferit leziuni incompatibile cu viața, iar alți 13 au fost răniți. Printre victime se numără un băiat de 12 ani și o fetiță de 11 ani. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Au fost avariate și distruse case private, clădiri cu mai multe etaje, o asociație de grădinari și o întreprindere civilă. Au izbucnit incendii.

UPDATE 09:06 Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a părăsit Geneva, declarând că s-au înregistrat progrese în negocierile cu Ucraina privind planul de pace al SUA. Potrivit acestuia, „problemele rămase nerezolvate nu sunt insurmontabile, avem doar nevoie de mai mult timp”. Părțile au semnat o declarație comună în care se menționează „un document-cadru actualizat și revizuit”, scrie BBC.

UPDATE 09:00 Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesii teritoriale, potrivit unui document consultat duminică, 23 noiembrie, de Reuters.

Documentul, pregătit pentru discuțiile privind planul de la Geneva, propune ca armata Ucrainei să fie limitată la 800 000 de soldați „în timp de pace”, în loc de limita generală de 600 000 propusă de planul SUA.

De asemenea, se menționează că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să se stabilească în prealabil că anumite zone ar trebui recunoscute ca „de facto rusești”, așa cum sugerează planul SUA.

În plus, se propune ca Ucraina să primească o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară cu clauza articolului 5 din Tratatul NATO.

Documentul respinge propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.