LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Vasile Costiuc a declarat că „noi o să inițiem o procedură de demitere a președintelui Parlamentului. O să găsim cele 34 de voturi”

La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.

Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi examinată pe data de 12 martie, conform deciziei Biroului permanent.

UPDATE 17:45 Fracțiunea PCRM cere instaurarea „stării de urgență pe segmentul drogurilor” și „pedeapsă cu moartea în cazuri extreme”.

UPDATE 17:33 Deputatul Vasile Costiuc a declarat că „noi o să inițiem o procedură de demitere a președintelui Parlamentului. O să găsim cele 34 de voturi”.

Sursa: Captură de ecran Parlament

UPDATE 17:27 Sesiunea de întrebări s-a încheiat. Urmează luările de cuvânt ale deputaților.

UPDATE 17:02 Vasile Costiuc a reiterat că nu a oferit date cu caracter personal în acel caz.

Mama fetiței a declarat anterior pentru ZdG: „Chiar dacă domnul deputat spune că nu a publicat date personale, eu despre postarea lui am aflat de la alte persoane, adică ei au putut deduce din informațiile publicate de el, despre cine merge vorba”.

UPDATE 17:00 Deputatul Radu Marian a cerut lui Vasile Costiuc să-i ceară scuze minorei și familiei acesteia pentru că anterior a declarat că tânăra ar fi fost transportată de urgență în stare gravă, „în urma unei intoxicații cu droguri”.

Radu Marian a citat declarațiile făcute de mama minorei pentru ZdG. Detalii AICI.

UPDATE 16:19 „Creșterea numărului de cauze penale și capturilor de droguri vorbește despre controlul asupra fenomenului. Ar fi mult mai grav dacă noi am avea descreșterea cauzelor penale. Asta ar însemna că fenomenul ne scapă de sub control”, a declarat ministra.

UPDATE 15:55 Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și-a încheiat raportul. Acum urmează sesiunea de întrebări din partea deputaților.

UPDATE 15:52 Ministra a evidențiat mai multe planuri privind lupta cu drogurile:

Accelerare proces de elaborare a documentului de politici naționale în materie de droguri.

Operaționalizarea sistemului național de alertă timpurie și stabilirea mecanismului interinstuțional de funcționare a sistemului.

Alinierea la standardele și practicile UE aplicate privind evidența, păstrarea și distrugerea substanțelor stupefiante.

Dezvoltarea sistemului informațional privind trasabilitatea coletelor neînsoțite.

UPDATE 15:48 Daniella Misail-Nichitin a declarat că numărul dosarelor pentru trafic de droguri a crescut de la 994 în 2023 la 1347 în 2025. În același timp, anul trecut au fost documentate 50 de cazuri de contrabandă cu substanțe narcotice, cifra fiind în creștere cu 22%, comparativ cu 2024.

UPDATE 15:43 Potrivit ministrei, combaterea consumului și traficului de droguri are mai multe provocări: digitalizarea traficului de droguri, utilizarea metodei „ascunzișurilor prestabilite”, creșterea fluxului de droguri sintetice și a substanțelor psihoactive noi, caracterul transnațional al rețelelelor criminale, implicarea minorilor în activitățile ilegale și complexitatea fluxurilor financiare.

UPDATE 15:12 În plenul Parlamentului urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin/ Sursa: Parlament

UPDATE 15:10 Proiectul de hotărâre cu privire la numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor, a fost votat de 53 de deputați.

UPDATE 14:43 Mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți că proiectul de hotărâre prevede numirea celor doi într-un singur act și printr-o singură procedură și că candidații nu pot fi votați separat.

UPDATE 14:12 Deputați examinează proiectul de hotărâre cu privire la numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Pentru a fi numiți în funcție, candidaturile necesită să întrunească cel puțin 61 de voturi în Parlament.

Detalii AICI.

UPDATE 14:11 Proiectul de lege privind grădinile zoologice a fost votat, în prima lectură, de 85 de deputați.

UPDATE 13:51 Ședința continuă cu examinarea proiectului de lege privind grădinile zoologice, prezentat de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii.

Secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii/ Captură de ecran Parlament

Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, care stabilește cadrul juridic pentru autorizarea și controlul grădinilor zoologice în vederea conservării biodiversității şi protejării speciilor sălbatice.

„În acest sens, în legislație vor fi introduse standarde minime pentru autorizarea funcționării grădinilor zoologice, efectuarea inspecțiilor periodice, precum și asigurarea bunăstării animalelor și educației publicului. Astfel, va fi creat un mecanism clar, eficient și aplicabil de autorizare și supraveghere a grădinilor zoologice. Urmare a adoptării noii legi, vor fi stabilite norme privind evidența și înregistrarea animalelor deținute în grădinile zoologice, iar gestionarea listelor de colecții va fi obligatorie”, a scris anterior Parlamentul.

UPDATE 12:35 La ședință a fost anunțată o pauză până la ora 13:30.

UPDATE 12:33 Au fost aprobate modificările la Codul educației, în lectura a doua. Detalii AICI.

UPDATE 11:20 În plen este examinat proiectul de lege privind modificările la Codul educației, în lectura a doua.

UPDATE 11:19 În lectura a doua, a fost votat proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni.

UPDATE 11:14 Cu 55 de voturi, a fost acceptată demisia din lui Alexei Gherțescu din funcția de președinte al Consiliului Concurenței în 2022.

Alexei Gherțescu a fost numit președinte al Consiliului Concurenței în 2022. Jurist de profesie, este licențiat în drept și a făcut studii de masterat în drept civil. Anterior a fost și lector în domeniul dreptului concurenței în cadrul Universității Liberă Internațională din Moldova și project officer la UNDP Moldova.



UPDATE 11:10 Deputații au aprobat cererea de demisie a membrei internaționale a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries. Membra Comisiei urmează să-și finalizeze activitatea la 1 mai 2026.

UPDATE 11:05 Cu 65 de voturi, a fost aprobată Declarația Parlamentului R. Moldova cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă.

UPDATE 10:56 În plen este examinat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului R. Moldova cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă.

„Parlamentul R. Moldova condamnă cu fermitate acțiunile criminale ale Federației Ruse, care, ignorând principiile şi normele universal recunoscute ale dreptului internațional, continuă să comită în mod flagrant crima de agresiune, crime de război în masă şi crime împotriva umanității, inclusiv uciderea populației civile, tortura, violența sexuală, detenția şi executarea ilegală a prizonierilor de război, precum şi deportarea ilegală şi strămutarea forțată a ucrainenilor civili, inclusiv a copiilor (…) Parlamentul R. Moldova face apel la comunitatea internațională, la parlamentele şi guvernele naționale să mențină unitatea, hotărârea și consecvența în susținerea Ucrainei până la restabilirea deplină a suveranității şi a integrității teritoriale ale acesteia în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional”, se arată în declarație.

UPDATE 10:54 Deputații opoziției au înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Deputații s-au referit la „criza demografică și sărăcia din țară”.

Anterior, ZdG a scris un articol despre situația demografică din R. Moldova. Articolul îl puteți citi AICI.

UPDATE 10:17 Deputații au ținut un minut de reculegere pentru persoanele de pe ambele maluri ale Nistrului, în contextul Războiului pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova, dar și al împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

UPDATE 10:12 La începutul șediței și-au înregistrat prezența 94 de deputați.

La fel, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind grădinile zoologice. În lectura a doua, vor fi discutate proiectul de modificare a Codului educației, precum și proiectul privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni. Pe agenda ședinței plenare se regăsește și declarația Parlamentului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Deputații vor mai discuta Programul legislativ al Parlamentului pentru anul 2026.

De asemenea, Parlamentul urmează să ia act de încetarea mandatului lui Alexei Gherțescu în calitate de președinte al plenului Consiliului Concurenței și de încetarea mandatului Saskiei de Vries în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor.