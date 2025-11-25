LIVE TEXT Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone. Cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte opt sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1371

8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”.

Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”.

Cel puțin patru persoane din Kiev au fost ucise și alte opt rănite, au raportat autoritățile locale. Amploarea totală a victimelor și a pagubelor este încă investigată, scrie Kyiv Independent.

În timpul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat o amenințare cu rachete în întreaga țară după ce bombardierele rusești MiG-31 au decolat de pe aerodromurile rusești. Câteva ore mai târziu, în timp ce echipajele de urgență încă stingeau incendii și căutau victimele atacului de peste noapte, lansarea avioanelor rusești MiG-31 a declanșat o altă alertă la nivel național cu rachete balistice.

Inițial, explozii puternice au fost raportate la Kiev în jurul orei 1:00 și apoi în mod repetat pe parcursul următoarei ore, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați în capitală.

În sectorul Pecherskyi, mai multe blocuri de locuit au fost avariate și au luat foc, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.