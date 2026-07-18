LIVE TEXT Regiunea Cernihiv: 5 persoane au fost rănite în urma unui atac. Război în Ucraina, ziua 1606

UPDATE 11:15 Cinci persoane au fost rănite după ce o dronă a atacat Regiunea Cernihiv. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, printre victime se numără 3 copii.

Seara, rușii au atacat Novgorod-Siverskîi cu o dronă de atac. Drona a lovit o clădire de locuințe. O familie a avut de suferit: trei copii născuți în 2009, 2014 și 2019, precum și părinții lor au fost răniți.

„Echipele de salvare remediază consecințele atacului inamic”, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

UPDATE 09:20 Șapte persoane au murit și 50 au fost rănite în urma unui atac masiv al Ucrainei asupra unor regiuni din Federația Rusă, scrie Novaia Gazeta Europe. Au fost atacate o bază petrolieră și depozitele Wildberries.

În timpul nopții, 370 de drone s-au îndreptat spre Moscova, majoritatea fiind doborâte la distanță mare, a scris primarul capitalei.

În urma atacului cu drone asupra depozitului Wildberries din Elektrostal, lângă Moscova, 24 de persoane au fost rănite, a informat guvernatorul regiunii Moscovei. O parte dintre acestea se află în stare gravă.

Alte două persoane au fost rănite în Noginsk — acolo arde o bază petrolieră. Aceasta este utilizată pentru depozitarea, transbordarea, umplerea și încărcarea produselor petroliere ușoare, scrie Astra.

Fumul provenit de la incendii este vizibil la aeroportul Domodedovo, situat la aproximativ 50 km de Noginsk și Elektrostal.

În regiunea Tambov, dronele au lovit depozitul Wildberries din Kotovsk; șapte angajați au murit, iar alți 25 de oameni au fost răniți, a declarat guvernatorul Evgheni Pervîșov.

În Vladimir, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje; nu există victime, a declarat guvernatorul Alexandr Avdeev. O parte dintre locatari au fost evacuați.

Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, forțele de apărare aeriană rusești au doborât în cursul nopții 379 de drone deasupra Rusiei. Dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Tambov, Tver, Pskov, Volgograd, Leningrad, Vladimir, regiunii Moscovei, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre.