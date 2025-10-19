LIVE TEXT Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1334

UPDATE 11:21 Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, citat de News.ro și G4Media.

Potrivit publicaţiei americane, citată de Kyiv Independent, Putin a indicat că este dispus să renunţe la părţi din regiunile Zaporijjea şi Herson, ambele ocupate parţial de forţele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Doneţk.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părţi să „oprească crimele şi să ajungă la un acord”.

Această evoluţie marchează o schimbare faţă de poziţia anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheţa ostilităţile de-a lungul liniilor de front actuale şi a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parţial ocupate în prezent: Doneţk, Luhansk, Zaporijie şi Herson.

UPDATE 09:18 Forțele ruse au efectuat primul lor atac cu o bombă ghidată asupra orașului Lozova din regiunea Harkov pe 18 octombrie, potrivit biroului procurorului regional, transmite Kyiv Independent.

Atacul a avut loc în jurul orei 17:40, ora locală, lovind un cartier rezidențial și avariand case și anexe. Autoritățile au raportat inițial șase răniți, iar ulterior au clarificat numărul la cinci. Toate victimele primesc îngrijiri medicale.

Anchetatorii au declarat că arma a fost lansată de pe teritoriul ocupat de Rusia.

„Autoritățile au identificat arma ca fiind o nouă bombă aeriană ghidată cu rachetă, UMPB-5R, capabilă să zboare aproximativ 130 de kilometri. Procurorii au declarat că Rusia a folosit acest tip de bombă împotriva orașului Lozova pentru prima dată. De asemenea, au lansat o anchetă preliminară privind posibile crime de război”, se arată în mesaj.

Atacul are loc la doar două zile după ce autoritățile din Mykolaiv au raportat că forțele ruse au folosit bombe aeriene ghidate împotriva orașului lor pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă. Pe 16 octombrie, două bombe au lovit periferia orașului Mykolaiv, a declarat guvernatorul regional, Vitalii Kim.

În ultimele luni, atacurile asupra zonelor dens populate ale orașului s-au intensificat.