LIVE Ședința Parlamentului. Doina Gherman a prezentat componența Comisiilor permanente

Parlamentul se reunește în ședință joi, 30 octombrie. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente.

UPDATE 14:00 70 de deputați au votat proiectul privind aprobarea componenței Comisiilor permanente ale Parlamentului.

UPDATE 13:30 Vicepreședinta prezintă componența fiecărei Comisii.

Comisia juridică pentru numiri și imunități. Președintă – Veronica Roșca, vicepreședinți – Vasile Grădinaru, Pavel Voicu, secretar – Igor Chiriac, membrii – Artemie Cătănoi, Roman Cojuhari, Alexandr Stoianoglo, Alexandr Berlinschi, Vasile Tarlev;

Comisia pentru economie, buget și finanțe. Președinte – Radu Marian, vicepreședinți – Victoria Belous, Dorian Istrati, Olga Ursu, secretar – Ilie Ionaș, membri – Alic Baraboi, Dorin Recean, Petru Burduja, Andrei Godoroja, Stela Onuțu, Vasile Costiuc,

Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președinte – Lilian Carp, vicepreședinți – Adrian Cheptănar, Renato Usatîi, secretară – Anastasia Nichita, membri – Viorel Bostan, Marcel Cenușă, Alexandru Chițu.

Comisia pentru integrare europeană. Președinte – Marcel Spatari, vicepreședinți – Ana Calinici, Olga Cebotari, secretar – Ion Babici, membri – Tatiana Cucuietu, Dinu Plîngău, Nicolae Popescu, Constantin Starîș, Gaik Vartanian, Elena Grițco, Ana Țurcan Oboroc.

Comisia pentru politică externă. Președintă – Doina Gherman, vicepreședinți – Adrian Băluțel, Alexandru Verșinin, secretar – Ion Groza, membri – Mihail Druță, Igor Dodon, Ion Chicu.

Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice. Președinte – Grigore Novac, vicepreședintă – Natalia Davidovici, secretar – Adrian Domentiuc, membri – Ana Butucea, Galina Dragan, Grigorii Uzun.

Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională. Președintă – Liliana Iaconi, vicepreședintă – Larisa Voloh, secretar – Dorin Pavaloi, membri – Nicolae Draganel, Maria Gonța, Ersilia Qatrawi, Zinaida Greceanîi.

Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Președintă – Liliana Nicolăiescu-Onofrei, vicepreședinți – Virgiliu Pîslariuc, Adela Raileanu, secretar -Marcela Adama, membri – Nicolae Botgros, Constantin Cheianu, Maxim Potîrniche, Ala Antoci-Ursu, Diana Caraman, Gabriela Cuneva, Valentina Meșină.

Comisia pentru agricultură și industrie alimentară. Președinte – Serghei Ivanov, vicepreședintă – Ludmila Catlabuga, secretar – Iurie Levinschi, membri – Maria Acbaș, Valeriu Robu, Vera Cernega, Sergiu Stefanco.

Comisia pentru protecția socială, sănătate și familie. Președinte – Adrian Belîi, vicepreședinți – Marina Morozova, Vladimir Odnostalco, secretară – Ludmila Adamciuc, membri – Vladimir Bolea, Emil Ceban, Dan Perciun, Vlad Bătrîncea, Inga Sibova, Ion Ceban, Nina Cereteu.

Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Președinte – Valeriu Muduc, vicepreședinte – Sergiu Lazarencu, secretară – Larisa Novac, membri – Artur Mija, Mihai Popșoi, Ala Darovanaia, Ala Pilipețcaia, Mark Tkaciuk.

Comisia pentru control al finanțelor publice. Președinte – Adrian Lebedinschi, vicepreședinte – Eugeniu Sinchevici, secretară – Stela Macari, membri – Bogdan Țîrdea, Vladimir Voronin.

UPDATE 13:25 Doina Gherman a anunțat că în cadrul acestui Parlament vor fi instituite 12 Comisii permanente.

Comisia juridică pentru numiri și imunități – 9 membri; Comisia pentru economie, buget și finanțe – 11 membri; Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică – 7 membri; Comisia pentru integrare europeană – 11 membri; Comisia pentru politică externă – 7 membri; Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice – 6 membri; Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională – 7 membri; Comisia pentru cultură, cercetare, educație, tineret, sport și mass-media – 11 membri, Comisia pentru agricultură și industrie alimentară – 7 membri; Comisia pentru protecția socială, sănătate și familie – 11 membri; Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde – 8 membri; Comisia pentru control al finanțelor publice – 5 membri.

UPDATE 11:51 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat o pauză până la ora 13:00.

UPDATE 11:47 În urma a 59 de voturi, deputații au ales membrii Biroului Permanent. Aceștia sunt:

Igor Grosu, Președintele Parlamentului;

Vicepreședinta Doina Gherman;

Vicepreședintele Vlad Batrîncea;

Adrian Belîi (PAS);

Lilian Carp (PAS);

Ion Groza (PAS);

Radu Marina (PAS);

Liliana Nicolăiescu-Onofrei (PAS);

Veronica Roșca (PAS);

Marcel Spatari (PAS);

Igor Dodon (PSRM);

Diana Caraman (PCRM);

Gaik Vartanian (Blocul „Alternativa”);

Renato Usatîi (Partidul Nostru);

Vasile Costiuc (Partidul „Democrația Acasă”).

UPDATE 11:40 Fracțiunea PSRM a propus doi membri, Igor Dodon și Adela Raileanu. Fracțiunea PCRM a propus ca membră Diana Caraman. PAS propune șapte membri: Adrian Belîi, Lilian Carp, Ion Groza, Radu Marina, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Veronica Roșca și Marcel Spatari. Fracțiunea Partidul Nostru l-a propus pe Renato Usatîi. Blocul „Alternativa” l-a înaintat pe Gaik Vartanian la funcția de membru al Biroului Permanent. Din partea fracțiunii Partidului „Democrația Acasă” a fost propus Vasile Costiuc. De asemenea, Vasile Tarlev a fost propus ca deputat neafiliat.

UPDATE 11:38 Deputații urmează să aleagă membrii Biroului Permanent de legislatura a XII-a, care va avea 15 membri.

UPDATE 11:25 71 de deputați au votat pentru ca Vlad Bătrîncea să fie cel de-al doilea vicepreședinte a Parlamentului, iar 23 pentru Elena Grițco.

UPDATE 11:20 Vlad Bătrîncea a fost propus la funcția de vicepreședinte din partea Fracțiunii PSRM.

Elena Grițco a fost propusă din partea Fracțiunii Partidului Nostru.

UPDATE 11:18 Doina Gherman va fi una dintre vicepreședinții Legislativului.

UPDATE 11:14 54 de deputați au votat pentru ca în Parlament să fie două funcții de vicepreședinți. Pentru trei funcții de vicepreședinți au votat 39 de deputați.

UPDATE 11:11 Fracțiunea Partidului Nostru a declarat, de asemenea, a propus ca în Parlament să fie trei vicepreședinți.

Fracțiunea Blocului „Alternativa” și a Partidului Comuniștilor (PCRM) a declarat că minim trei vicepreședinți trebuie să se regăsească în Parlament.

UPDATE 11:10 Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) propune cel puțin trei poziții în această funcții. „Dintre care una cea a majorității parlamentare și două la opoziție.”

UPDATE 11:09 Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) susține că în Parlament să fie două poziții de vicepreședinți și a înaintat-o pentru această funcție pe Doina Gherman.

UPDATE 11:05 Din 101 deputați, și-au înregistrat prezența 98. Ion Ceban, Constantin Starîș și Adrian Băluțel lipsesc.

Candidaturile vicepreședinților sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.