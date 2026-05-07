LIVE Ședința Parlamentului. Deputații au votat în prima și a doua lectură proiectul cu privire la majorarea ajutorului anual acordat participanților la cel de-al Doilea Război Mondial

Deputații se întrunesc joi, 7 mai, în ședință plenară. Pe agenda ședinței au fost incluse 16 proiecte de lege. Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor și proiectul privind numirea în funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică se regăsesc pe agendă.

UPDATE 14:30 Deputați au luat pauză timp de o oră.

UPDATE 14:25 Proiectul a fost votat în prima și a doua lectură de 71 de deputați.

UPDATE 14:15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație este examinat în prima lectura.

Scopul proiectului este de a majora ajutorul anual acordat participanților la cel de-al Doilea Război Mondial de la 10 mii de lei la 30 de mii de lei. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în R. Moldova au rămas 14 participanți la război, toți au peste 95 de ani.

UPDATE 14:14 Proiectul a fost susținut în prima lectură de 52 de deputați.

UPDATE 13:50 Alexandru Verșinin a ieșit la tribuna Parlamentului pentru luare de cuvânt, iar Igor Grosu a decis să închidă microfonul acestuia, ulterior opoziția parlamentară a plecat din sală.

UPDATE 11:50 Parlamentarii oferă întrebări legate de proiectul de lege.

Conform proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune vor putea activa doar ca neafiliați, iar constituirea unei noi fracțiuni va fi permisă doar în baza aceluiași partid politic. La fel, se propune introducerea „Zilei Opoziției”, care va oferi opoziției oportunitatea de a-și prezenta inițiativele legislative și de a participa la dezbateri dedicate, conform autorilor.

Potrivit autorilor, proiectul nu este unul nou, ci are o istorie mai lungă, fiind analizat și în legislatura precedentă. Inițial, documentul includea atât organizarea și funcționarea Parlamentului, cât și aspecte legate de etica și statutul deputatului.

Proiectul introduce noi reguli privind desfășurarea ședințelor plenare. Durata intervențiilor urmează să fie limitată: de la 7 la 5 minute pentru fracțiuni și la 3 minute pentru deputați. De asemenea, se propune un cadru de 60 de minute pentru dezbateri, cu posibilitatea extinderii acestuia în funcție de necesitate.

La fel, proiectul prevede introducerea „Orei Guvernului”, care presupune invitarea unui ministru, cel puțin o dată pe lună, în Parlament pentru a răspunde întrebărilor deputaților.

UPDATE 10:47 Deputatul Igor Talmazan prezintă în prima lectură proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului.

UPDATE 10:40 Proiectul de lege privind instituțiile publice este examinat în lectura a doua. 52 de deputați au susținut proiectul.

Potrivit Parlamentului, proiectul are drept scop crearea unui cadru normativ clar pentru un sistem instituțional mai eficient, în concordanță cu prioritățile strategice de reformă a administrației publice.

Astfel, documentul stabilește regulile de constituire, organizare, funcționare, reorganizare și dizolvare a instituțiilor publice, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora. Proiectul va asigura realizarea obiectivului de creare a unui sistem instituțional flexibil și eficient al administrației publice centrale, prin definirea clară a mandatelor instituțiilor, eliminarea suprapunerilor și delimitarea competențelor între instituțiile responsabile de fundamentarea politicilor publice și cele de implementare.

Instituțiile publice vor fi create de Guvern, la propunerea autorităților centrale, prin hotărâre de Guvern, dar și de autoritățile administrației publice locale sau cele de nivel special, prin decizii ale organelor deliberative. Reorganizarea sau dizolvarea acestora se va face tot prin decizia fondatorului sau prin hotărâre de Guvern. Structura organizatorică, efectivul-limită și statutul instituțiilor vor fi aprobate de autoritățile competente, în funcție de nivelul de creare.

UPDATE 10:39 72 de deputați au votat proiectul de lege în lectura I.

UPDATE 10:30 Deputații examinează proiectul de lege pentru modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (clauza de armonizare, art.4).

UPDATE 10:10 96 de deputați sunt prezenți la ședință.