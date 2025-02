LIVE Roman Babuțchi susține că proprietara salonului în care a murit soția sa s-ar afla în Spania

Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri care a murit la un salon de frumusețe din capitală, a făcut vineri, 21 februarie, declarații noi în cazul decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Bărbatul susține că proprietara salonului, Irina Borodkina, care a fugit din R. Moldova imediat după ce femeia de afaceri a suferit un stop cardiac, s-ar afla în Spania.

Știrea se actualizează…

„(…) Mulți oameni mă întreabă dacă va fi făcută dreptate? Eu nu înțeleg de ce trebuie să le deschid ochii și să le spun că am foarte puține șanse să fac dreptate în cazul ăsta. Acum o să explic de ce (…). Din informațiile pe care le dețin, Irina Borodkina (proprietara Dr. Serebrova, n.red.) se află în Spania (…). Ministra Nemerenco a zis că frizeriile nu intră în competența Ministerul Sănătății, dar mă întreb, Institutul de Medicină Urgentă intră în competența Ministerului Sănătății? Intră în competența Ministerului Sănătății operațiile ilegale care se făceau în Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de către fostul director al Spitalului, Igor Curov, și Ecaterina Maniuc?

Azi e 21 februarie și eu încă nu cunosc cauza morții soției mele. Noi toți așteptăm expertizele. Medicii care mă ajută înțeleg că timpul acesta nu este în favoarea mea. Rog Ministerul Sănătății să se implice (…). Mulți oameni au văzut circumstanțele în care a murit soția mea. Vă rog mult să faceți declarații, dacă vreți să mă ajutați! Rog oamenii care cunosc anumite informații să mă contacteze pe Facebook. Ajutați-mă să fac dreptate! Povestiți ce a fost acolo (în ziua decesului femeii de afaceri la un salon de frumusețe, n.red.), chiar și anonim (…).

Vreau să-i răspund avocatului Ecaterinei Maniuc. Dacă Maniuc doar a măsurat tensiunea, spuneți-mi, domnule avocat, de ce când au venit medicii Liuba era conectată la aparat de ventilație? Mâinile soției erau injectate, totul era în sânge. Dacă ea (Ecaterina Maniuc, n.red.) așa măsoară tensiunea, atunci de ce avea astfel de lucruri pe corp? De ce avea tăieturi la fese și cum aceste lucruri s-au făcut doar cu un aparat de măsurat tensiunea (…)”, a spus Babuțchi.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică (liposucție, n.red.) la „Dr. Serebrova”, un salon de frumusețe din centrul Chișinăului.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babițchi.