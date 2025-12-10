LIVE Ministra Agriculturii a venit cu o reacție despre protestul fermierilor: „Fiecare are dreptul de a se expune și de a protesta”

„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani.

UPDATE 13:00 Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga a venit cu o reacție despre protestul fermierilor și a declarat în cadrul briefingului de presă după ședința Guvernului că a lucrat cu membrii Asociației două săptămâni asupra proiectului de lege propus spre promovare.

„Fiecare are dreptul de a se expune și de a protesta, dar cu o bună parte din acei fermieri am lucrat cot la cot pe tema proiectului de lege. Până pe 31 octombrie noi am avut Legea privind măsurile de sprijin și calamități în contextul secetei și fermierii au fost scutiți de penalități și plata datoriilor ca să poată menține afacerea. Acum am avut discuții cu fermieri și situații individuale și așa am putut elabora acest proiect de lege. Ceea ce vreau să menționez este că noua lege nu va salva datoriile pe care le au, noi ne propunem doar să oprim executările și să putem veni cu soluții și paralel acestei legi. Ce ține de revendicările pe tema accizelor vreau să spun că este un proces îndelungat, nu este o situație pe care să o clarificăm rapid. În 2026 va intra noua lege în vigoare și vom începe să implementăm după un alt principiu ca să putem evita aceste situații”, a susținut ministra.

UPDATE 11:47 Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține un discurs în fața agricultorilor.

Sursa: captură foto Privesc.eu

„Este paradoxală situația. Cine nu este de acord cu mine, să încerce să mă convingă (…). În UE, unde noi tindem să ajungem, miza statului sunt anume agricultorii mici, dar niciodată mari (…). Numai în R. Moldova, agricultorii urmează să achite acciza la motorină, iar această acciză nu se întoarce. Paradox? Paradox (…). Poate a trecut puțin timp de la învestirea noului Guvern, dar nu văd să se fi schimbat abordarea (…). Se exercită o politică de distrugere a fermierilor mici și mijlocii din sate (…)”, a declarat Slusari.

UPDATE 11:39 În fața agricultorilor a venit președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, deputat din partea „Partidului Nostru” (formațiune condusă de Renato Usatîi, n.r.). Acesta și-a declarat susținerea pentru fermieri.

Sursa: captură foto Privesc.eu

UPDATE 11:30 Mai mulți fermieri care participă la protest scandează: „Refinanțare, dar nu falimentare!”; „Susținem fermierii și nu datoriile!”.

Agricultorii califică drept „ilegală” Legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, care va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2026.

Sursa: captură foto Privesc.eu

UPDATE 11:24 „Sperăm să fim primiți în audiență la domnul prim-ministru. Poate dumnealui nu cunoaște realitatea din sector. Vrem să vedem care vor fi acțiunile dumnealui în perioada următoare. Știu că răbdarea n-are limită, dar, vă rog, să nu cădeți în disperare (…)”, a spus un agricultor prezent la eveniment.

Reprezentanții Asociației solicită trei revendicări:

Aplicarea moratoriului la executările silite ale agricultorilor intrați în faliment; Adoptarea unor mecanisme viabile de finanțare pentru toți agricultorii (rambursarea reală a TVA, rambursarea accizei la motorină, alocarea celor 628 milioane lei din fondul de subvenționare agricol sub formă de plată per hectar); Anularea Legii Camerelor Agricole.

„Protestul este un semnal de alarmă pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete”, menționează Asociația.

Pe 6 martie 2025, Parlamentul a adoptat Legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole.

Camerele agricole sunt constituite în două nivele: zece camere agricole regionale și Camera Agricolă Națională. Calitatea de membru al camerei agricole este deținută de către producătorii agricoli care au drept de proprietate, posesie și folosință cel puțin două hectare de teren agricol arabil; sau cel puțin un hectar de teren ocupat de culturi perene sau legume în câmp deschis; sau cel puțin 0,1 hectar de legume pe teren protejat; sau un număr de animale, pentru exploatațiile nonprofesionale, mai mare decât cel prevăzut de Legea privind activitatea sanitară veterinară. Fiecare fermier poate adera la o singură cameră agricolă regională.

„Unul dintre cele mai importante roluri ale camerelor agricole va fi implicarea activă în reprezentarea intereselor fermierilor. Acestea vor participa la elaborarea propunerilor legislative, contribuind la îmbunătățirea cadrului legal din domeniul agricol. Vor desfășura activități de lobby și vor apăra drepturile producătorilor la nivel local și național.

Menționăm că, statul, prin Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, va facilita procesul de creare și instituționalizare a acestora, însă camerele agricole vor avea autonomie totală în activitatea lor. Finanțarea acestora va proveni din cotizațiile de membru, din serviciile de consultanță și asistență prestate contra cost, din subvențiile acordate prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, din donații, sponsorizări și alte surse legale.

Modelul adoptat de R. Moldova se inspiră din experiența Austriei, unde camerele agricole și-au demonstrat eficiența de-a lungul timpului, devenind structuri esențiale pentru dezvoltarea unui sector agricol competitiv și sustenabil”, anunța anterior Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.